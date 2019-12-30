На Дальнем Востоке «заминировали» детские сады, больницы и мэрии

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В нескольких городах Дальнего Востока эвакуировали детские сады, больницы и мэрии из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, сообщения о минировании поступили в учреждения Благовещенска (Амурская область), Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), Хабаровска и Биробиджана (Еврейская автономная область). В Благовещенске эвакуированы воспитанники и персонал около десяти детских садов. На месте работают оперативные службы города, туда также направили автобусы для обогрева.