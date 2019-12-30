Что происходит с телами, которые после смерти завещают науке

Хотя подавляющее большинство людей предпочитают раньше времени не забивать себе мозги мыслями о том, что ожидает нас любимых после неизбежного дружеского рукопожатия со старушкой-колхозницей, вооруженной своим печально известным сельскохозяйственным инструментом, задуматься о том, что случится с нашим телом после смерти, рано или поздно приходится каждому из нас.

Всевозможными мистическими фишечками, связанными с похоронами и почетными проводами мертвого тела в последний путь, человечество увлекалось еще на самой заре истории, однако, что делать тем, кто не слишком жалует всевозможные религиозные обряды и не желает, чтобы после смерти его труп почем зря сгнил в земле или сгорел в пламени крематория?

Что же, в таком случае, как насчет того, чтобы после смерти пожертвовать себя любимого на благо науке? На сегодняшний день в США существует множество различных организаций, которые с радостью примут в подарок ваш драгоценный труп. Но что же, собственно, ожидает ваше тело, если вы все-таки решите завещать его на благо потомкам? Сейчас мы вам об этом расскажем!

Вы станете никем

Каким бы замечательным человеком вы не были при жизни, если вы решите завещать свое тело для исследований, памятника в полный рост, надгробной плиты с перечислением всех ваших заслуг и веночков «любим, помним, скорбим!» вам после смерти не видать. Если вам повезет, от всей вашей земной жизни останется только бирка с номером и карточка с кратким перечислением ваших прижизненных болезней, а вот если вы окажетесь не таким везучим, вас, скорее всего, «разберут на запчасти», и коротать вечность вам придется в качестве безымянной «печени номер 3452», «почки номер 5167» или «мозга номер 4114».

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Вы пройдете полный медосмотр

Хорошие новости для тех, кто пользуется услугами бесплатной медицины по полису ОМС. Если вы завещаете свое тело науке, то вы получите тщательный, качественный и совершенно бесплатный медицинский осмотр, если не при жизни, то хотя бы после смерти. По крайне мере, у вас возьмут на анализ кровь, осмотрят на предмет травм и переломов, проверят общее состояние организма на момент смерти.

Вам закроют лицо

Хотя особо чувствительные и впечатлительные личности в медицинской профессии встречаются довольно редко, необходимость возиться с мертвыми телами приятной точно не назовешь. И для того чтобы немного поднять боевой дух студентов, которым приходится в первый раз в жизни прикасаться к мертвому телу, несколько калифорнийских медицинских университетов придумали для себя довольно забавную фишку.

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Так вот, если вашему завещанному науке телу суждено будет выступить в качестве учебного материала для студентов-медиков, ваше лицо, скорее всего, прикроют простынкой с милой надписью: «Этого человека здесь больше нет. Он/она в безопасности, и вы в безопасности. Не стесняйтесь!».

Вы можете стать призрачным гонщиком

Как бы удивительно это не звучало, но медицинские ВУЗы и НИИ — это далеко не единственные учреждения, которые создают довольно высокий спрос на мертвые тела. Поскольку проектировщикам бываетдовольносложновоссоздатьреалистичный искусственный манекен для краш-тестов, испытывать новенькие сверкающие спорт-кары зачастую приходится именно мертвым «гонщикам».

Вы можете поиграть в войнушку

Даже если при жизни вы никогда не держали в руках пистолет, после смерти у вас все равно остается небольшой шанс поиграть в настоящего рядового Райана. Американские военные ежегодно используют огромное количество пожертвованных науке мертвых тел для тестирования армейской взрывчатки и оружия. Щедро подаренные трупы подрывают на минах, начиняют гранатами и изрешечивают крупнокалиберными патронами.

Или можете просто сгнить

Да, как бы вам не хотелось избежать досадной участи просто валяться в земле, пожертвовав свое тело науке, вы все же имеете определенный риск напороться на то, против чего пытались бороться. Если быть более конкретным, вы можете отправиться на так называемую «ферму трупов», где ребята в белых костюмах просто зароют вас в землю и будут следить за тем, как вы разлагаетесь. Не так круто, как подорваться на мине или разбиться за рулем новенького автомобиля, но, кто знает, возможно, вы сможете помочь судебным экспертам раскрыть парочку преступлений.

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Вы можете кого-то убить

Печально, но коррупция и преступность цветут буйным цветом во многих областях человеческой жизни, и незаконная торговля мертвецами — это отнюдь не исключение. В 2015 году в США прогремело громкое судебное дело, по итогам которого за решетку отправились несколько сотрудников одного научно-исследовательского института в штате Иллинойс. Преступники продавали на органы тела, пожертвованные НИИ для исследований, среди которых некоторые были предварительно заражены сифилисом, гепатитом и даже ВИЧ. Так что да, если вам не повезет уж совсем, после смерти вы вполне спокойно можете убить незадачливого покупателя чужими руками в белых латексных перчатках.

отсюда