Где акулы нападают чаще? Их опасность сильно преувеличена!

За прошедший год в результате нападения акул, в мире погибло 15 человек. Это максимальная цифра за последние 20 лет.

Каждое четвертое нападение акулы заканчивалось смертью жертвы.

Всего за прошедший год акулы нападали на людей 75 раз.

Лидером в списке стран, где люди гибли от нападения акул стала – Австралия.

В Австралии акулы нападали на людей 11 раз из них три закончились смертью жертвы.

В ЮАР акулы нападали на людей пять раз. Два случая нападения были смертельны для людей.

В России, Мексике, и Индонезии акулы атаковали купальщиков по три раза.

В Бразилии и на Сейшелах по два раза акулы нападали на людей. Причем на Сейшелах оба случая оказались смертельными.

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Так же нападения акул были зафиксированы в Коста-Рике и Кении.

Пока ученые не могут объяснить, с чем связана возросшая агрессивность акул.

Больше всего акулы нападали на серфиров, это 60% от всех нападений. Как предполагают ученые, это связанно с тем фактом, что из глубины, силуэт серфера на доске, очень похож на силуэт плывущего морского млекопитающего, которые являются основным кормом акул.

Дайверы подвергались нападению акул в 35% случаев.

Простые купальщики, не вызывали особого интереса у акул, — всего 5% нападений.