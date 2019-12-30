Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции

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Андрей Александров/РИА «Новости»
Для урегулирования спорных вопросов в рамках интеграции России и Белоруссии необходимо принятие политического решения, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Об этом сообщает РИА «Новости».
На данный момент Москва и Минск не согласовали дорожные карты по газу и нефти, также остаются разногласия в налоговой сфере, напомнил Крутой.
«Надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран и они определят определенные развязки по этим темам», — сказал белорусский вице-премьер.
Он подчеркнул, что для решения спорных вопросов необходимо политическое решение.
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