Ксения Собчак: «Я не использовала свои связи»

В недавнем батле с Ириной Хакамадой Ксения Собчак призналась, что никогда не использовала свои связи, хотя светская львица из известной семьи, ведь ее отец являлся первым мэром Санкт-Петербурга. Звезда проекта «Дом-2» назвала подобное унизительным для себя, отметив, что всего добивалась всегда сама.

«Мечта навсегда останется мечтой, если у тебя нет денег для ее осуществления. Очень важно вначале заработать первый капитал, потренироваться, чтобы потом ты мог заняться тем бизнесом, который ты бы хотел. Нам всем хочется быть Стивом Джобсом, но мы не все родились такими. Надо реально оценивать, твоя мечта — та, что останется в письменном столе, или нет», — отметила телеведущая.