«То, что я делаю с лицом, — это не конец»: Милена Безбородова объяснила свои частые визиты к косметологу

Участница и звезда проекта «Дом-2» Милена Безбородова объяснила, зачем она так часто ходит к косметологу. Только недавно возлюбленная Алексея Безуса рассказала, что лечит бруксизм, а теперь отметила, то, что она делает со своим лицом, — не конец, процедуры будет проходить проектантка еще долго.

Милена Безбородова также призналась, что из-за бруксизма меняется форма лица, нижняя часть становится более массивной, она этого не хочет. Перемены во внешности дают избраннице Алексея Безуса уверенность в себе, а потому останавливаться она не планирует. Девушка после пластики груди стала чувствовать себя по-другому, и процедуры для лица — это еще не конец, добавила она. Проектантка планирует каждый год корректрировать свою внешность, в том числе и лицо, чтобы даже в возрасте оно было милым и аккуратным. Тем не менее, Безбородова добавляет, что будет делать все в меру, не переусердствовав.