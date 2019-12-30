Анастасия Заворотнюк сегодня, 30 декабря 2019: новости о состоянии здоровья на 30.12.2019

Во время ледового шоу с участием мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева произошло трогательное событие. На лед вынесли годовалую дочку звездной пары.В Москве состоялась премьера шоу «Спящая красавица: Легенда двух королевств» с участием Татьяны Навки и Петра Чернышева. После окончания представления зрителей ждал сюрприз. На сцену вынесли годовалую дочку Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. По словам Татьяны Навки это был сюрприз и для отца годовалой Милы. «Сегодня один человек здесь. Это будет сюрприз. Неожиданный. Он впервые сегодня на ледовом шоу. Это может быть тоже будущая чемпионка. Это Мила Чернышева», объявила знаменитая фигуристка. На странице в поддержку Анастасии Заворотнюк появилось соответствующее видео. Напомним, что Мила появилась на свет в октябре 2018 года.Когда малышку вынесли на лед, Татьяна Навка передала ее отцу, который не сводил с дочки глаз.По сообщениям в соцсетях, многие зрители в зале не смогли сдержать слез от этой трогательной сцены.

Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк на сегодня, 30.12.2019Сейчас многих россиян волнует состояние Анастасии Заворотнюк, из-за чего они решили обратиться за помощью к астрологу. Вот только Павсекакий Богданов отказался сделать новогодний прогноз для актрисы. Эксперт дает весьма точные предсказания для представителей шоу-бизнеса. В связи с заболеванием Анастасии Заворотнюк представители СМИ и поклонники желают знать, что ожидает ее в будущем. Астролог решил расставить все точки над «і» посредством сообщения в личном блоге. Как сообщил Павсекакий Богданов, ему звонили корреспонденты и просили составить для артистки прогноз, но он отказался это делать. «Ну что я могу сказать: что 2020 год станет последним для нее?» — заявил специалист. По словам астролога, он не хочет рассказывать общественности, что у Заворотнюк онкология в голове и позвоночнике, а шанс побороть болезнь составляет примерно 20-25%. Богданов не собирается «притягивать ситуацию». Поклонники до сих не согласны с тем, что родные знаменитости отказываются комментировать состояние ее здоровья. Многие считают, что тогда бы все слухи в СМИ прекратились.