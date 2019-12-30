Команда со знатоком из Казани выиграла финал года в «Что? Где? Когда?»

На Первом канале завершился финал года интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?», в котором самая молодая команда клуба под руководством Ивана Жаркевича победила зрителей со счетом 6:5.

Данная победа стала первой для знатоков с 2014 года. Напомним, в составе знатоков играл 24-летний казанец Денис Галиакберов, который является самым молодым игроком клуба. 22 декабря он выиграл суперблиц.

В состав сборной команды телезрителей вошли шесть авторов наиболее интересных вопросов, присланных в нынешнем году. Финал года является особенной игрой не только потому, что в ней вручается главный приз — «Бриллиантовая сова», но и потому, что на эту игру единственный раз в год приезжают телезрители-авторы вопросов, чтобы сразиться со знатоками лицом к лицу. Из 17 финалов, начиная с 2002 года, знатокам удалось обыграть телезрителей всего 8 раз, и до сегодняшнего дня 4 года подряд «Бриллиантовую сову» получали телезрители.