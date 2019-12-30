Пушков напомнил, что Польша «набивалась в союзники к Гитлеру»

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил в своем твиттере на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом».

Польский политик заявил, что это соглашение «не было пактом о ненападении», утверждая, что «ответственность за начало Второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР».

По мнению Пушкова, «сейчас Варшава должна предъявлять претензии лишь своей довоенной элите».

«Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы», – считает сенатор.

Ранее Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирования.

Вместе с пактом был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Это позволило отодвинуть европейскую границу СССР значительно западнее.