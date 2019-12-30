30 декабря отмечается Данилов день

День посвящен четырем святым – Мисаилу, Даниилу, Азарию и Ананию. Все они были из знатных семейств, и, когда воинственные вавилоняне за шесть веков до Рождества Христова заняли Иерусалим, оказались среди прочих их пленников.

Какой церковный праздник сегодня, 30.12.2019

Прославленный правитель Вавилона Навуходоносор пожелал видеть отроков в своем дворце, чтобы они ни в чем не знали отказа и изучали халдейские науки. Но юноши, хоть и не противились воле царя, держали себя в строгости и помнили о том, какой они веры.Наградой от Бога для них стала великая мудрость, а отрок Даниил, кроме того, стал прозорлив и мог толковать сны.

Как-то раз царь решил, что подданные поклоняются ему маловато, и приказал установить в свою честь гигантскую статую, чтобы ее почитали, как изваяние божества на земле. Он возложил эту почетную обязанность на четверых своих любимых пленников, но, когда они отказали в этом, сменил милость на гнев и повелел казнить их. Но все ухищрения были напрасны – даже раскаленная печь не причинила им вреда. Тогда Навуходоносор проникся уважением к христианам.

Святой Даниил был толкователем и при другом правителе – Валтасаре, и, когда посреди шумного пира на стене дворца возникла надпись «Мене, Такел, Перес», Даниил сказал, что это предсказание гибели царства Вавилонского.

В этот день девицы не прочь были получить толику прозорливости Даниила, для чего нужно было взять три лавровых листа и написать имена других трех святых, почитаемых наравне с ним. Затем положить листки под подушку, и тогда во сне придет тот, кто станет супругом.

Про этот день говорили «Данила декабрь торопит», так как на носу были празднование Нового года и Рождества. От нетерпения могло показаться, что «В Данилов день святым духом и ладаном запахло».

На Данилу не жалели дров: «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило». Даже ночами, где только можно, горели ярко костры, и гревшиеся у них говорили: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Примечали и то, какая стоит погода. Украшающий деревья иней предвещал потепление к Святкам, а метель сулила хорошее роение летом пчел.