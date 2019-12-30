Заворотнюк на сегодня, 30.12.2019, новости: состояние здоровья сейчас, что случилось

Share Tweet Share Share Email Comments Несколько месяцев назад стало известно, что Анастасия Заворотнюк сражается с раком головного мозга. Семья актрисы категорически против комментировать состояние здоровья Анастасии и делиться подробностями, однако, близкие регулярно посещают Заворотнюк в больнице. Анастасия Заворотнюк: новости сегодня, 30 декабряНо сына актрисы Майкла Стрюкова даже рядом с больницей замечено не было. Похоже, Майкл так и не навестил тяжелобольную мать. До сих пор неизвестно как 18-летний парень переживает страшную болезнь матери. Видимо, не смог простить какие-либо детские обиды, которые есть у многих детей, а особенно знаменитостей, ведь звездные родители не всегда находят много времени на воспитание своих малышей. Судя по всему, даже онкология не стала поводом забыть все обиды и поддержать родного человека в сложной ситуации.Майкл в 2012 году принял участие в съемках фильма «Мамы», но его актерская игра особого восторга у зрителей не вызвала. Не исключено, что Стрюков может держать обиду на мать из-за того, что не воспользовалась своей востребованностью и не устроила актерскую карьеру сыну. Сейчас Майкл не рассматривает себя в качестве актера и очень неактивно ведет соцсети, поэтому о его жизни известно немного.

Анастасия Заворотнюк сегодня 2019: состояние здоровьяСемья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, жестко ответила на слухи, якобы у актрисы нет онкологического заболевания, а все это – пиар-ход.Свое отношение к этому родные Заворотнюк выразили в Instagram, добавив скрин публикации в одном из СМИ.«Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважеемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, которое не научилось ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, живет где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходную икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам», – написали родственники актрисы, обращаясь к автору публикации.Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк, на лечение которой в подмосковном реабилитационном центре идут миллионы, не сможет отпраздновать Новый год дома, врачи запрещают ей покидать больницу. Единственное, что разрешили врачи — это свободное посещение Анастасии близкими.