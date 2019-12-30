Киев и ДНР провели обмен пленными

Share Tweet Share Share Email Comments Киев приступил к большому обмену пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Обмен происходит на контрольном пункте въезда – выезда «Майорск» близ Горловки.По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк готов передать украинским властям 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников. Местонахождение еще 160 сторонников ДНР до сих пор неизвестно.По протоколу, первой к передаче задержанных приступает самопровозглашенная ЛНР, затем на место прибудет украинская делегация.Между тем, около 20 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках большого обмена пленными, отказались участвовать в процессе.

Как утверждает Морозова, 22 человека не хотят освобождаться. Два человека из этого списка согласны вернуться в ДНР, еще три готовы участвовать в обмене, но хотели бы остаться на территории, подконтрольной Киеву.Напомним, обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» входит в «Комплекс мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.Последний раз крупный обмен пленными произошел между Киевом, Луганском и Донецком 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.