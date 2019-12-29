Олимпийская чемпионка по танцам на льду Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры

Обладательница золотой олимпийской медали в парных танцах на льду Сочи-2014 в командном зачете Екатерина Боброва уходит из большого спорта. О своем решении спортсменка объявила на своей странице в Инстаграм.

Основные спортивные успехи фигуристки случились в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. И многие специалисты сходились на мысли, что 29-летняя Екатерина еще способна год-два откататься на высшем профессиональном уровне.

Но Боброва решила иначе. Спортсменка назвала свою карьеру «потрясающими годами труда, побед и поражений, которые закалили ее и очень многому научили».

Но теперь, как заявила Екатерина, наступил момент, когда необходимо «перевернуть страницу», чтобы начать другую, не менее интересную и полную событий жизнь.

При этом Екатерина пояснила, что совсем коньки на гвоздь вешать не собирается. Она намерена принимать участие в различных шоу и коммерческих проектах. Так что, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», звезду фигурного катания на льду мы с большой долей вероятности еще увидим.

Помимо этого, не стоит забывать, что Боброва — молодая мама, и теперь у нее будет больше времени для воспитания ребенка, которого она родила после Олимпиады-2018.

Среди наград спортсменки, кроме «золота» Сочи-2014, можно отметить «серебро» на Олимпийских играх 2018 года в Корее, победу на чемпионате Европы в 2013 году и семь выигранных чемпионатов России.

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