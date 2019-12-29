В Раде сочли возвращение пленных украинцев «победой государства»

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Спикер Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что возвращение пленных украинцев из Донбасса является «победой государства». Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что 76 граждан Украины находятся «дома».

«Важная победа государства накануне Нового года», — написал Разумков.

Ранее в Донбассе 29 декабря, в воскресенье состоялся первый за два года обмен пленными. На подконтрольную Украине территорию было возвращены 76 человек. В свою очередь Донбассу передали 124 человека.

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