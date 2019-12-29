Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина

close

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти.

По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.

Уточняется, что американские власти в два раза больше затрачивают на оборонный сектор, чем Россия на все сферы жизнедеятельности. Как подчеркивает издания, при этом российская сторона усиливает влияние в Африке, а также является «основной силой на Ближнем Востоке».

В материале отмечается, что за период нахождения Путина у власти российская экономика стала «одной из самых здоровых в мире», о чем свидетельствуют данные рейтинговых агентств и Международного валютного фонда. Отмечается, что к этому привело проявление осторожности Кремля в финансовых вопросах после событий на Украине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Биограф рассказал о симпатии Путина к Германии

— Немцы спрогнозировали самых влиятельных в мире политиков в 2020 году

Источник