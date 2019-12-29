В Татарстане со льда спасли 40 рыбаков, которые не могли выбраться на берег из-за промоины

В Татарстане, на участке от Атабаево до Макаровки, сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, которые не могли самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сегодня днем спасателям пришло сообщение о том, что треснул лед на реке Каме около населенного пункта Атабаево Лаишевского района. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что на водоеме образовалась промоина, из-за чего 40 рыбаков не могут добраться до берега. Их удалось отвезти на сушу на судне на воздушной подушке. В медицинской помощи никто не нуждался.

«На Куйбышевском водохранилище идет резкий подъем уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. Выезд на мототехнике и выход на лед в таких условиях крайне опасны, можно не заметить трещину и провалиться», — обратился к любителям зимней ловли главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.