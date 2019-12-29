Директор команды UAE Team Emirates о поиске талантов и развитии молодых гонщиков

Хошеан Мачин (Joxean Fernandez Matxín) стал директором команды UAE Team Emirates в 2018 году. Он известен умением находить молодые таланты, что ещё раз подтвердил, подписав контракт с Тадеем Погачаром, который поднялся на подиум Вуэльты Испании-2019. В этом сезоне гонщики команды UAE Team Emirates одержали 29 побед. 49-летний директор команды UAE Team Emirates в интервью VeloNews рассказал о том, как находит перспективных молодых гонщиков, что думает о буме молодых звёзд, какие задачи ставит на 2020 год.

— Выступление Погачара стало одним из больших сюрпризов Вуэльты Испании-2019. Вы знали, что так будет?

— Полным сюрпризом это не стало, но в то же время никто не ожидал, что всё пойдёт настолько хорошо. Команда верила в него, он верил в команду. Мы знали, что на Вуэльте он сумеет показать что-то значительное. На Вуэльту Испании-2019 мы приехали помогать Ару, но Погачара тоже включали в наши планы. Мы держали его немного в стороне от внимания. Что ещё сказать? Три этапа и подиум на первом Гранд-туре, плюс белая майка – молодец, браво.

На Вуэльту мы приехали с Ару, но с самого начала в составе было два лидера. Всегда лучше разыграть две карты вместо одной. Стоять в 20 лет на подиуме с таким гонщиком как Роглич, который стал следующей большой звездой Гранд-туров, с Вальверде, чемпионом мира и великим гонщиком испанского велоспорта, которому Погачар годится почти в сыновья, – мы не могли бы гордиться больше.

— Как далеко, по вашему мнению, может пойти Погачар?

— У Погачара есть все качества, чтобы стать гонщиком Гранд-туров. Он сильная личность, поэтому может быть лидером, к тому же он проявляет максимум уважения к товарищам по команде и соперникам. Он доказал, что умеет ставить цели, и не только их достигать, но даже превосходить. Его выступление на Вуэльте выдающееся не только из-за возраста, но и потому, что это был его первый Гранд-тур.

— Большой новостью для американцев стал приход в команду Макналти и Домбровски. Как получилось, что подписали Макналти?

— Впервые я заметил Брэндона на чемпионате мира в Ричмонде (в 2015). Я всегда слежу за прогрессом молодых гонщиков. Тогда я впервые поговорил с ним и Адрианом Костой (Adrian Costa). Затем я всё время держал с ним связь, спрашивал о планах на будущее, о том, как идут дела. И всё время следил за его прогрессом. В прошлом году мы с ним уже обсуждали переход в нашу команду, но он захотел провести ещё один сезон на проконтинентальном уровне, чтобы продолжить развитие. Возможно, это было верное решение. Сейчас же настал момент, когда пора переходить в Мировой тур. Мы рассказали ему, что связываем с ним планы на будущее. Мы никогда не давили на него, но нам хотелось дать ему понять, что нам интересно его будущее.

— Что является ключевым моментом в переговорах с молодым гонщиком?

— Мы собираемся предложить всё необходимое для его совершенствования. Не только сильную команду и хороший календарь гонок, но ещё и то, о чём мало кто говорит в профессиональном велоспорте – заботу, бережное отношение, «cariño».

Нам хочется передать ему уверенность в нашей поддержке, веру в то, что ему по силам добиваться великих результатов в велоспорте. Именно поэтому мы предложили ему трёхлетний контракт, контракт не только на сегодня, а на будущее.

— Какие гонки Макналти проедет в 2020 году?

— Я уже говорил с Брэндоном, что в ближайший год мы бы хотели, чтобы он протестировал себя на Гранд-туре, будь то Джиро д’Италия или Вуэльта Испании. Позже мы сможем увидеть его эволюцию. Нам хочется, чтобы он без ненужного давления получил шанс проехать крупные гонки, чтобы смог почувствовать вкус самых важных соревнований. Так же, как это было с Тадеем.

Брэндон – современный гонщик. Он горняк, который хорош в разделке. Теоретически у него есть весь потенциал, чтобы стать сильным гонщиком. На данный момент мы хотим, чтобы он узнал вкус всего, чтобы смог сказать нам, что его мотивирует и восхищает больше всего. И тогда мы сможем работать в этом направлении. Уже сейчас, видя его характеристики, мы не сомневаемся, что он может быть претендентом на недельных гонках.

После того, как попробует себя на Гранд-туре, увидим, обладает ли он важной способностью к восстановлению, сможет ли стать лидером на Гранд-турах.

— Как договариваться с новыми гонщиками? Полагаю, у них страх и амбиции смешаны. Как команда пробует это сбалансировать?

— Мы не хотим давить на Брэндона, заставлять его делать то, что он не хочет, или, возможно, не способен делать. Но в то же время мы хотим, чтобы он приложил усилия, подтолкнул себя, иногда рисковал, чтобы просто понять, способен ли он проявить весь свой потенциал. Это баланс между давлением и постановкой целей и задач. Взгляните на Погачара – он молодой гонщик, который получил шанс проверить себя. Он делал это без нереальных ожиданий или давления. Неважно, если у молодого гонщика случается не лучший день. Самое главное, чтобы они старались и знали, что могут рассчитывать на полную поддержку команды.

— Вы всегда следили за молодыми гонщиками. В качестве высококлассного разведчика работали в команде Quick Step. Кажется, каждая команда Мирового тура пытается подписать нового Погачара?

— Я всегда этим занимался. Хотя сейчас я с UAE Team Emirates, продолжаю общаться с юниорами и любителями. Иногда могу выручить их при небольших затруднениях материалами, советами по поводу других команд. Да, это правда, что сейчас больше команд стали интересоваться молодыми гонщиками, но на молодёжных гонках не видно менеджеров или спортивных директоров. Не знаю, откуда они черпают информацию, но действительно, команды заинтересованы подписывать молодёжь. Может, лишь взглянув на результаты, видно, кто успешен. Есть врождённые качества. Наша работа – помочь гонщику аккумулировать инстинкт победителя, когда они приходят в Мировой тур.

— Что стоит за бумом молодёжи, таких гонщиков как Погачар, Ремко Эвенепул, Эган Берналь, побеждающих на таких крупных гонках?

— Это результат информации, которую мы собираем. Мы сразу видим, с какой мощностью кто-то проходит подъёмы. Знаем цифры, при которых одерживаются победы на определённых подъёмах. Сейчас почти все гонки мы можем наблюдать в трёх измерениях. Можем предсказать, сколько ватт потребуется, чтобы доехать этап, гору или разделку. Сегодня легче, чем когда-либо замечать молодые таланты. Тестируешь их, смотришь на показатели их измерителей мощности, всё это вполне очевидно.

Уже не требуется, как в прошлом, обладать большим опытом, чтобы выступать. Раньше велоспорт был не таким научным. Гонщики оценивали, сколько усилий прилагать, где напрячься больше, опираясь на инстинкт. Теперь всё более автоматизировано. Конечно, нет гарантии, что ты преуспеешь. Всё равно надо работать, уметь ехать в группе, проходить повороты, бороться за позиции, работать как часть команды. Чтобы стать успешным велогонщиком, надо уметь гораздо больше, чем просто выдавать мощность.

— Значит, измерители мощности и улучшившаяся аналитика позволяют командам замечать таланты и давать им шанс?

— Так как нам доступны данные измерителей мощности, работа строится совершенно по-другому. Раньше надо было ждать два – три года до того, как гонщик себя проявит. Он должен был набраться опыта, вписаться в иерархию команды. Теперь лишь только они приходят в Мировой тур, мы уже знаем их потенциал. Когда есть такая информация, можно выстраивать команду, защищать и работать на гонщиков с наибольшим потенциалом. Раньше подобного не было.

— Наверное, это одна из причин, почему некоторые профессионалы очень быстро сгорают? Мы видим гонщиков, выступающих дольше, но другие, кажется, растрачивают всё до 30. Как найти баланс?

— Есть ещё один фактор – психологический. Мы видим, как молодые ребята с огромным физическим потенциалом не могут справиться с давлением, психологическим стрессом, который приходит с большими ожиданиями. Каждый по-своему реагирует на давление. Некоторых это придавливает, другие же способны превратить это в злость и использовать как преимущество, их стресс мотивирует и подстёгивает.

В таких случаях поддержка команды имеет ключевое значение. Команда должна помогать гонщикам, создавать положительную атмосферу, не давить на них слишком сильно.

— Про Домбровски. Что ожидаете от него в следующем сезоне?

— В прошлом году мы вели с ним переговоры, но были сложности с местами в команде. Я считаю, что ему нужно немного заботы, веры в его силы и пространства для движения вперёд. Он будет работать, когда это необходимо, но у меня есть ощущение, что он не проявил и 40 процентов своего потенциала. Я всегда следил за ним.

В этом году он великолепно провёл сезон, было легко заключить контракт, потому что у обеих сторон были одинаковые амбиции и стремления. Он должен продолжать расти, у него есть куда прогрессировать, чтобы в полной мере показать свои способности. Считаю, что из-за разных обстоятельств, проблем со здоровьем он не смог проявить свои настоящие качества. Не сомневаюсь, что он их покажет. Здесь он получит сильную поддержку, хорошую базу, чтобы сделать следующий шаг в своём развитии.