«Голубые»: почему в СССР так назвали гомосексуалистов

Share Tweet Share Share Email CommentsГомосексуальность (от греческих и латинских слов «одинаковый» и «пол»), также в более узком значении — гомосексуализм — это предпочтение представителей своего пола (или гендера) в качестве объекта любовных отношений, эротического влечения и/или сексуального партнёра.

Почему в СССР гомосексуалистов прозвали «голубыми»? Это до сих пор это остается загадкой. Наберется добрый десяток версий — разбираем самые интересные.

«Аристократическая» версия

Действительно, это одна из наиболее популярных версий. Считается, что гомосексуализм был популярен именно в аристократической среде («голубая кровь») и из-за этого эпитет «голубые» распространился на всех геев. Правда, почему «голубыми» называют гомосексуалистов только в России, эта версия не объясняет.

«Американская» версия

Ряд исследователей выдвигает гипотезу, что «голубая маркировка» геев попала в русский язык из американского уголовного жаргона. В американских тюрьмах в начале XX века гомосексуалистов называли blueribbon («голубая лента»). Каким-то чудесным образом термин попал в советские тюрьмы в 1930-е годы: правда, в качестве усеченного перевода — «голубой». А уже в позднем СССР, в 1970-е годы слово стало мейнстримом и главным обозначением гомосексуалистов.

«Хлыстовская» версия

Некоторые лингвисты считают, что геев сначала называли голубями, а со временем «птица» просто трансформировалась в «цвет». Но почему их называли голубями? Есть гипотеза, что это имя гомосексуалы получили от секты хлыстов, которые себя называли «серыми» или «серебряными голубями». Многие из сектантов практиковали гомосексуальные отношения как ритуальный секс во время так называемых «радений». Поэт Николай Клюев, наставник Сергея Есенина и самый знаменитый хлыст, был, пожалуй, самым известным открытым гомосексуалистом в Советской России.

Не изменяли своим «привычкам» хлысты и в советских тюрьмах (в 1930-е годы тысячи сектантов оказалось в лагерях во время гонений). В лагерях хлысты продолжали себя называть «голубями», и, вероятно, уголовники свели самоназвание сектантов к голубому цвету и стали называть так всех гомосексуалистов. Интересно, что существует версия, что жаргонизмом «петух» (так называют в лагерях людей, занимающих самую низшую ступень в тюремной иерархии) «блатные» называли именно хлыстов в качестве издевательства на их «голубиное» самоназвание.