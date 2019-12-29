Мать Тимати Симона Юнусова прокомментировала видео, где внучка Алиса облизывает её ногу

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsМать Тимати Симона Юнусова прокомментировала видео, где внучка Алиса облизывает её ногу

Мать рэпера Тимати прокомментировала публикацию видео, на котором запечатлено, как внучка Алиса облизала ей палец на ноге. В новом посте в Instagram Симона Юнусова назвала произошедшее детской шалостью.

Симона Юнусова отказалась “вылизывать” свой аккаунт в Instagram, чтобы он получил одобрение от общества. Мать Тимати заявила, она такая, какая есть, имеет свое мнение, гордится национальностью, возрастом и накопленным за жизнь опытом. В связи с большим вниманием поклонников к ее подходу к воспитанию детей она заявила, поступок Алисы на недавнем видео говорит о шалости и любви. Она назвала дочь Тимати брезгливой, отметив, что ребенок не сделал бы подобного в иной ситуации. Также она посоветовала ванны с лепестками роз тем, кто имеет что-то против мытья новорожденных в раковине.В комментариях отзывы подписчиков по данному вопросу разделились: одни советуют объяснить ребенку, что брать в рот грязные вещи — опасно, а другие встали на защиту Симоны Юнусовой.

Мать Тимати Симона Юнусова прокомментировала видео, где внучка Алиса облизывает её ногу