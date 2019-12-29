Избирком разбил чаяния яблочников вернуть народные выборы мэра Горно-Алтайска

Избирательная комиссия Республики Алтай отказала местным «яблочникам» в проведении референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Горно-Алтайска. Как указано в сообщении, опубликованном на сайте избиркома, инициативной группе было отказано в регистрации, притом по формальным причинам.

Заседание республиканского избиркома проходило 25 декабря. На нем члены комиссии рассмотрели ходатайство инициативной группы — совета реготделения партии «Яблоко» о проведении в республике референдума по проекту закона «О возвращении всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов Республики Алтай». По результатам рассмотрения инициативной группе отказали в регистрации из-за якобы неверных персональных данных в представленных документах.

Отметим, что оппозиция Республики Алтай регулярно поднимает вопрос о возвращении выборов мэров. Предложения о возвращении демократии в том числе поднимаются и в местном парламенте. Так, например, в 2016 году с такой инициативой в Госсобрании республики выступало реготделение ПАРНАС. Тогда оппозиционеров поддержали только два депутата. Лидер местных «республиканцев» Сергей Михаилов тогда отмечал, что депутаты даже не пожелали слушать пояснения инициативной группы. К слову, он, вероятно, приложил руку и к вышеупомянутой инициативе «Яблока». Так, о желании помочь оппозиционерам с референдумами он изъявлял ранее. Оперативно связаться с председателем реготделения «Яблока» Ниной Думновой и узнать о дальнейших планах не удалось.