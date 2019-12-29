По информации от США задержаны россияне, готовившие теракты в Петербурге на Новый год

Сотрудники ФСБ России задержали двоих россиян, которых подозревают в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в ФСБ, предотвратить атаки удалось благодаря информации, полученной от США. «Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — пояснили в спецслужбе.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за данные, переданные по линии специальных служб, которые позволили предотвратить теракты в России.