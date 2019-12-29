Доменико Поццовиво подписал контракт с командой NTT?

Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo), контракт которого с командой Bahrain-Merida не был продлён, возможно, станет гонщиком южноафриканской велокоманды NTT (бывшей Dimension Data). О том, что 37-летний итальянский гонщик подписал двухлетний контракт с командой NTT, сообщает, ссылаясь на неназванный источник издание Tuttobiciweb.

Ни сам гонщик, ни команда NTT пока не подтверждают эту новость. Согласно Tuttobiciweb, с Доменико Поццовиво вели переговоры две команды Мирового тура.

В этом году сезон Доменико Поццовиво оборвался 11 августа, когда гонщик был сбит автомобилем во время тренировки и получил серьёзные травмы. Он перенёс пять операций. Из больницы был выписан 5 сентября, после чего начал процесс реабилитации.

Доменико Поццовиво не захотел завершать карьеру таким образом. Как сообщает Tuttobici, он был решительно настроен вернуться за рекордное время, и ему это удалось.