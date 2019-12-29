Колядка «Тихая ночь» появилась благодаря извержению вулкана

Песню «Silent Night» написали в 1815 году, когда произошло невероятно сильное извержение вулкана. Впервые ее исполнили в церкви Св. Николая непосредственно перед Рождеством 1818 года. Так как церковный орган был поврежден, Иосиф Мор попросил, чтобы композитор Франц Ксавьер Груббер написал максимально простую мелодию. Именно после этого случая песня начала распространяться по всему миру и сегодня ее поют во многих рождественских шоу.

Зима в 1816-1817 годах началась невероятно рано и температура понизилась резко до -20 градусов. Также часто наблюдались снегопады и частые лавины. Погода изменилась после того, как в 1815 году извергся вулкан Тамбор, который находится в Индонезии.

В первые несколько часов извержения погибло более 12 тысяч людей. В результате катастрофы возникли землетрясения и ужасные цунами. В атмосферу Земли поднялось огромное количество вулканического пепла из-за которого заметно понизилась температура воздуха. Следующие года были очень холодными. Часто начали возникать наводнения, которые и стали причиной повреждения церковного органа. Поэтому священник был вынужден искать альтернативу для того, чтобы исполнить композицию на Рождество.

Вскоре мелодия была включена во многие шоу и начала распространяться по всему миру.