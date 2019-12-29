В 2019 году было зафиксировано 120 тысяч погодных рекордов

Как подсчитали ученые, уходящий год стал самым аномальным в плане климата: всего было зарегистрировано больше 120 тыс.погодных рекордов. Человеком года была признана 16-летняя Грета Тунберг, которая активно выступает за сохранение климата, сообщает портал Новости Планеты.

Если говорить точно, то всего зарегистрировано 122 055 записей касательно разного рода климатических аномалий и рекордов температуры. Важно отметить, что существенные изменения коснулись не только Штатов, но и других территорий. Так, к примеру, в июле во Франции было зафиксировано +46°С, такая температура не свойственна стране. Смертность повысилась на 9%.

Гавайи, в свою очередь, оказались покрыты снегом. Если в горах он выпадал регулярно, то на острове Мауи – никогда. 2019 год всё изменил. Где должны быть большие осадки, их там не оказалось. Речь идет об Аляске, на территории которой установилась погода +32°С.

Леса Амазонки балансируют на грани исчезновения: некоторые участки в будущем с большой долей вероятности превратятся в саванну. Активно за сохранение климата борется Грета Тунберг, которая вместо посещения пятничных уроков стояла у шведского парламента с плакатом и надписью на нём: «Школьная забастовка за климат». Журнал TIME признал девочку человеком года.