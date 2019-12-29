Газзаев выдал замуж дочь на шикарной вилле в Испании — Блокнот Россия

Роскошная свадьба Виктории Газзаевой состоялась в августе, но видео появилось только сейчас.

Свадьба дочери Валерия Газзаева Виктории и ее избранника Хосе прошла в августе, однако в Сети только сейчас появилось видео с торжества. Церемония состоялась на шикарной вилле в Испании. Однако сам Газзаев отказался давать какой-либо комментарий по данному вопросу, сообщает «ЯП».

В 2018 году Газзаев указывал в декларации о доходах и имуществе, что владеет в Испании участком в 1000 квадратных метров и домом в 307 квадратов.

Видео: РИА Регион Онлайн