Силы и знаки судьбы. Пророки, политики и полководцы

Во все времена и все эпохи люди желали знать будущее и свою судьбу. Мир представлялся огромным и страшным, полным враждебных сил, и тема смерти черной нитью проходит через всю историю человечества. Смерть, играющая в шахматы, средневековая фреска Триумф Смерти, средневековая гравюра

«Что же будет с Родиной и с нами?»

Вынесенный в заголовок вопрос, ненароком поставленный Ю. Шевчуком в одной из песен, не менее животрепещущий, чем пресловутые «главные вопросы» российской истории: «Кто виноват?», «Что делать?», «Кому на Руси жить хорошо?» Но ещё более универсальный, поскольку ответ на него британцам, бельгийцам, украинцам, сирийцам или афганцам не менее интересен, чем русским. Алессандро Аллори. «Аллегория человеческой жизни»Всевозможным правителям разных стран (как бы они ни назывались), политикам и полководцам ничто человеческое было не чуждо, и они нередко обращались за предсказаниями к имеющимся под рукой специалистам. Иногда не очень и хотели, да приходилось: то комета какая-нибудь, прилетит, то солнечное или лунное затмение всех напугают, «ложные солнца», столбы и даже кресты на небе (гало) появятся, полярное сияние осветит ночь там, где его и не видели никогда – только успевай «расшифровывать». Лунное затмение в Лос-Анжелесе, 11 ноября 2016 г. «Ангел» над буддийским храмом в Таиланде, 2012 г.

«Голос небес»

Бельский А.И. Аллегория астрономииК большому сожалению нынешних пророков, наука отняла у них возможность толкования различных астрономических и атмосферных явлений. И ныне никого не напугаешь предсказанием солнечного затмения и не выдашь за волю небес какой-нибудь огненный столб в небе. То ли дело раньше! Христофор Колумб на острове Ямайка, «украв» у индейцев таино Луну (затмение 29 февраля 1504 г.), смог заставить их бесплатно снабжать свой экипаж продуктами. В 312 году армия Константина Великого, выступившая против Максенция, увидела на небе огненный крест. Это гало имело огромное значение для будущего целой мировой религии – христианства. Потому что в битве у Мульвийского моста Константин одержал победу. Рафаэль Санти, «Видение креста». Фрагмент фрески зала Константина дворца понтифика в Ватикане Гало в виде креста. Мичиган, 15 января 2016 годаДругого императора, но уже не византийского, а германского, Карла V, настолько впечатлило явление над осажденным Магдебургом гало с ложными солнцами (в 1551 г.), что он позволил убедить себя в том, что этот город находится под защитой небес. Гало с ложными солнцами, 2013 год, КитайВпрочем, имеются примеры и более рационального поведения. Вы, вероятно, помните, что «чёрное солнце» закрыло путь идущей в поход на половцев дружине Игоря Святославича. Посмотрел путивльский князь на небо и сказал:«Братья мои и дружина! Тайны божии неисповедимы, и никто не может знать его определения. Что хочет, то творит – добро иль зло. Если захочет, он накажет и без знамения. И кто ведает – для нас это знамение или для кого ещё, ведь видно затмение во всех землях и народах»(Ипатьевская летопись.)А может быть, зря Игорь «волей небес» пренебрег? Нет, после первой победы звал он, самый опытный из князей, домой остальных, но не пошли они: сказали, что кони устали. А на следующий день увидели перед собой огромные силы половцев. И от солнечного затмения их появление никак не зависело. Эти половцы, как справедливо заметил Игорь, также видели затмение и также могли бы при желании напугать самих себя и отказаться от боя с русскими дружинами.Точно так же абсолютно не зависело от вскрытия гробницы Тамерлана в Самарканде начало реализации давно подготовленного германским генштабом плана «Барбаросса».Но каковы же были результаты работы всевозможных пифий, авгуров, гаруспиков, волхвов, астрологов и прочих «кудесников»?Поскольку данная статья предназначена именно для «Военного обозрения», мы сейчас не будем рассказывать о пророчествах, полученных «гражданскими лицами», пусть даже и очень известными и знаменитыми. Ограничимся людьми, имеющими отношение к политике и военному делу. И дадим некоторые рекомендации тем из читателей, которые, быть может, когда-нибудь возжелают ступить на тернистую дорогу пророков. Попробуем убрать с этой дороги некоторые из наиболее увесистых «булыжников».

Выбор специальности

Прежде всего нужно определиться со специальностью. Постарайтесь выбрать такую, чтобы как минимум не очень трудно было сохранять серьезное выражение лица при выполнении профессиональных обязанностей.Вы ведь, наверное, читали о древнеримских жрецах, толковавших волю богов по полёту и криках птиц, и знаете, что их называли авгурами. А выражение «улыбка авгура» вы когда-нибудь слышали? Крылатой эту фразу сделал Марк Тулий Цицерон, который в своей книге «О гадании» написал, что, обманывавшие столь незатейливых способом разнообразных простачков авгуры, при встрече с коллегами едва могли удержаться от смеха.В романе М. Лермонтова «Герой нашего времени» (глава «Княжна Мери») можно прочитать:«Мы часто… толковали об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, мы начинали хохотать».А вот что написано по этому поводу во «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»»:«Жрецы-авгуры… отличались тем, что, встречаясь, не могли друг на друга смотреть без улыбки. Видя их развесёлые физиономии, и остальные жрецы фыркали себе в рукав. Прихожане, кое-что раскусившие в греческих штучках, помирали со смеху, глядя на всю эту компанию. Сам понтифекс максимус, взглянув на кого-нибудь из своих подчиненных, только бессильно махал рукой и трясся от дряблого старческого смеха. Тут же подхихикивали и весталки. Само собою разумеется, что от этого вечного гоготания римская религия быстро ослабла и пришла в упадок».Желательно также воздержаться от гадания по внутренним органам жертвенных животных: народ сейчас не то что в государстве этрусков и в древнеримской республике, хлипкий, нервный и впечатлительный: свалится какая-нибудь дамочка в обморок, когда вы ей¸ в качестве гаруспика, печень убитой на её глазах овцы показывать будете – зачем вам эти проблемы? Опять же руки в крови, никакой эстетики. Жрец-гаруспик, гадающий по внутренностям быкаРабота пифией, вероятно, некоторым покажется не слишком трудной и весьма перспективной. Всего то и делов: найти что-то, отдаленно напоминающее треножник, усесться на него и, пожевав предварительно лавровый лист, вдыхать «вещества» («заветные пары» в первоисточнике), пересказывая клиентам свои «мультики». И пусть они сами разбираются, что именно хотели сказать Небеса. Но такие занятия вредны для здоровья, да и за наркопритон салон «провидца» принять могут. То же касается некоторых шаманских практик, связанных с употреблением определенного сорта грибов.А вот астрологи, которые пытаются делать индивидуальные предсказания на такой шаткой основе, как движение бесконечно далеких от Земли планет и звезд, до сих пор процветают. Их нисколько не смущает, что в мире полно людей, которые родились либо были зачаты в один и тот же час и даже минуту – и ни один из них не, почему-то, не повторяет судьбы другого.В 1958 году был проведён любопытный эксперимент по сравнению судеб «астрологических близнецов», в котором принял участие профессиональный астролог Джеффри Дин. Астрологические карты более двух тысяч человек, родившихся в одно время, были сопоставлены с их характером, состоянием здоровья, способностями и выбранной профессией, семейным положением и некоторыми другими параметрами. Никаких значимых совпадений между их судьбами близнецов выявлено не было.В 1971 году в Мичиганском университете США было проведено исследование по проверке известного положения о совместимости (либо несовместимости) супругов, родившихся под разными знаками Зодиака. Были собраны данные о рождении мужчин и женщин в 3500 парах. Нескольким профессиональным астрологам независимо друг от друга было предложено «угадать», какие из этих браков счастливые, какие – закончились разводом. Почти все выводы астрологов оказались ложными.Единственное исследование, в котором звёзды «не подвели» астрологов было проведено в 50-х года ХХ века Мишелем Гоклена, который заявил, будто его анализ результативности более 2-х тысяч спортсменов выявил, что лучшие из них родились при определённом положении Марса. При повторном исследовании астрологических карт этих же людей, проведённом независимыми экспертами, результаты эксперимента были опровергнуты, а Гоклен был обвинён в подтасовке фактов. Это обстоятельство не мешает поклонникам астрологии до сих пор ссылаться на его эксперимент.В последнее время приободрились и всевозможные колдуны, нумерологи, гадатели на картах Таро и прочая малопочтенная публика. Кстати, те, что используют «магические» шары, могут свято верить в свои предсказания: при длительном вглядывании в них человек с богатым воображением может все что угодно.

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Выбор формулировки

Второе обязательное правило начинающего прорицателя – двусмысленность и максимальная туманность его предсказаний. Труды греческих и римских историков переполнены рассказами о благоприятных, на первый взгляд, пророчествах, полученных царями, полководцами и героями, и объяснениями, почему эти пророчества не исполнились или исполнились с точностью до наоборот. Да и У. Черчилль сказал как-то:«Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло».Заметьте, что политиков сэр Уинстон поставил в один ряд с гаруспиками и авгурами. И потому не относитесь серьезно ни к их речам, ни к их обещаниям.

Хитро улыбающийся здесь Черчилль хорошо знал себя, и потому понимал, чего стоят прогнозы и обещания политиков

Поучительная история Орвара Одда

Рассказы о неправильно понятых прорицателях встречаются не только у античных авторов. В «Орвар-Одд саге», например, рассказывается о предсказании норманнскому вождю, подозрительно похожему на нашего Вещего Олега.Ещё в юности Орвару Одду некая пророчица Гейдр предсказала, что он проживет больше других, станет великим воином, совершит много подвигов, прославится в дальних странах, но погибнет на родине из-за любимого коня его приемного отца Ингиальда. Вы думаете, Одд стал прыгать до потолка от радости? Ошибаетесь, этот молодой человек очень обиделся на колдунью, потому что лучшей смертью для викинга считалась гибель в бою. Он даже ударил её от избытка чувств, и за это Ингиальду пришлось уплатить Гейдр большую виру. Но Орвару было уже все равно, В ту же ночь, он и сын Ингиальда Асмунд убили ни в чем не повинного коня (называется даже его имя – Факси, то есть «Грива») и бежали из дома.Прошли годы, Орвар Одд стал великим воином, прославился, и тут к герою беда пришла, откуда не ждал никто – ностальгия замучила. Поскольку «сбирался» он на этот раз не «в новый поход», а с визитом вежливости, взял с собой совсем немного солдат – 80 человек, но самых лучших: проверенных во многих битвах ветеранов, каждый из которых иного десятка стоил. Больше брать не стоило, чтобы не напугать земляков, но и меньше нельзя было взять столь уважаемому человеку – не поймут. И отправился Одд с этой небольшой (но очень свирепой и страшной, для тех, кто должного уважения не окажет) дружиной на малую родину – заброшенное ныне поселение Беруриод на острове Храфниста (это север Норвегии, современный регион Халогаланд).Вы ведь уже догадались, что там его ужалила змея, выползшая из лошадиного черепа?Почему мы знаем об этой истории? Перед смертью Орвар Одд разделил своих людей на две части: первые 40 человек готовили для него курган, другие – слушали и запоминали историю его жизни. Поскольку других версий смерти этого конунга нет, видимо, придется признать, что у норвежских воинов в те времена была хорошая память. А врать уважающим себя викингам скандинавские понятия о чести не позволяли.В Новгородской первой летописи, кстати, так говорится о смерти Вещего Олега:«Иде Олег к Новугороду и оттуда в Ладогу. Друзи же сказають, яко идущю ему за море и уклюну змиа в ногу и с того умре».И добавляется:«Есть могыла его в Ладозе». Предполагаемый курган Вещего Олега в Старой ЛадогеА еще были могилы Олега в Киеве – на горе Щековица (так утверждается в «Повести временных лет») и у Жидовских ворот. Удивляться этому не стоит, потому что «могилой» на Руси называлось не само захоронение, а холм, насыпанный для отправления тризны. У известных и уважаемых людей «могил» могло быть несколько: сколько тризн, столько и курганов.Но вернёмся к прорицательнице Гейдр: вот нельзя было ей прямо сказать Одду, что не живой конь его погубит, а череп? Видимо, нельзя, корпоративная этика не позволяла. Но кони столько не живут, сколько было вам предсказано, уважаемый Орвар Одд, или как там вас ещё называли. И шевелить копьём мирно лежащий лошадиный череп вам было совершенно незачем.

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Пифии как пример для подражания

Заметим, что и в античные времена обычно никто не упрекал прорицателей за двусмысленность и непроглядную темноту их прогнозов – за тупость клиента они ответственности не несли.Здесь учиться надо у пифий, это были профессионалы высокого уровня, и правильно понять их было практически невозможно. Самый известный пример, конечно – лидийский царь Крез, который не понял, что царство, которое он разрушит в случае войны, не чужое, а свое собственное.Большим оптимистом оказался и македонский царь Филипп, который получил такой оракул:«Видишь, телец увенчан и конец его близок. Вот и за ним вслед идет жертвоприноситель».Он решил, что телец – это Персия, которую ему предстоит сокрушить в предстоящем походе. Но, после того, как Филипп был убит собственным телохранителем Павсанием, всем стало ясно, что оракул был понят неправильно. А кто виноват? Ясно, что не пифия. Ведь другую загадку – про «серебряные копья», которые следует использовать при штурме городов, этот царь отгадал. Эгей получает оракул от пифии. Аттический килик, ок. 440—430 гг. до н. э.

Метод Александра Великого

Сын Филиппа Александр был человеком умным (не зря же у Аристотеля обучался) и потому решил сам определять, что является пророчеством, а что – нет.В 334 году до н. э., перед походом на персов, он по традиции прибыл в Дельфы, но попал туда в так называемые злосчастные дни, когда пифии пророчеств не давали: теряли «астральную связь» с Аполлоном. Александра ждали великие дела, поэтому ему самому ждать было недосуг. По этой, согласитесь, очень веской и уважительной причине, он просто взял пифию «в охапку» и потащил к треножнику. Возмущенная жрица неосторожно произнесла: «Да ты непобедим, сын мой!»Эти слова в качестве пророчества Александра вполне устроили – других он услышать не пожелал. Andre Castaigne. Александр Македонский и пифияЗимой 334/333 года до н. э., в славном фригийском городе Гордионе Александр увидел в местном храме золотую колесницу, которая, по преданию, была установлена там ещё 500 лет назад царем Мидасом, сыном Гордия.Догадались, почему колесница, которая, согласно преданию, ранее деревянной была, золотой стала? И почему у этого Мидаса «такие большие уши» (ослиные) были, тоже помните?Ремни этой колесницы соединялись очень сложным узлом из кизилового лыка – так, что даже концов не найти. А пророчество Александру было очень нужное: развяжешь узел – получай всю Азию. Александр решил проблему с помощью меча – не совсем честно, конечно, но кто бы ему об этом сказать посмел? Пусть другие учеников Аристотеля расстраивают. «Засчитано и заиграно». Жан-Симон Бартелеми. Александр Македонский разрубает гордиев узел, картина, написанная в 1767 г.

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«Ничего личного»

Третье правило успешного прорицателя – избегать предсказаний собственной судьбы, потому что у власть имущих может возникнуть нехорошее желание проверить вашу квалификацию. Вот, например, в 1071 году в Новгороде некий, взбунтовавший народ, волхв, заявил главе местной администрации (князю Глебу Святославичу, брату Олега «Гориславича»), что «знает всё». Дальнейшие события в «Повести временных лет» описываются следующим образом:«И сказал Глеб: «А знаешь ли, что с тобою будет сегодня?»»Чудеса великие сотворю», – сказал.Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и он пал мёртв».А если следует прямой вопрос и уйти от него невозможно, следуйте примеру находчивого астролога французского короля Людовика XI. Этот астролог неосторожно предсказал скорую смерть фаворитке короля Маргарите де Сассенаж (бабушке знаменитой Дианы де Пуатье), а она вдруг и, в самом деле, умерла через 2 недели. Маргарита де СассенажЛюдовик почему-то стараний астролога не оценил, и решил казнить от греха подальше – вдруг, тот ещё какую-нибудь метрессу своими предсказаниями в гроб загонит. Но сделать это захотел «красиво», опозорив напоследок – спросил: а ведомо ли тебе, о, мудрейший, сколько жить осталось тебе лично? Астролог сообразил что к чему, и ответил: «Сир, звёзды открыли мне, что я умру на три дня раньше вас».Проверять это предсказание король почему-то не захотел. Jean Leonard de Lugardon. Louis XI roi de FranceКороль Людовик XI, имевший прозвища Благоразумный, Осторожный и Паук, герой романов «Квентин Дорвард» (Вальтер Скотт) и «Собор Парижской Богоматери» (Виктор Гюго)

«Нужную дату поставьте сами»

Следующее правило – никаких привязок к конкретным датам. Здесь в качестве примера можно привести знаменитый катрен Мишеля Нострадамуса:«Как чудо – такой переход через Альпы:Большой полководец обставил врага.Замолкли вдали орудийные залпы,Солдат не страшат голубые снега».Вы же понимаете, что хитрый француз ничем не рисковал: когда-нибудь, если не через сто лет, то через двести или триста, какой-нибудь полководец обязательно проведет свою армию через Альпы. А нужный катрен – вот он, давно лежит, героя дожидается. А когда Нострадамус попытался указать дату (14 катренов содержат указание на время исполнения пророчества), процент попаданий оказался нулевым. Вот самый известный пример фиаско разрекламированного пророка:«В году 1999 и 7 месяцеС неба придет великий Король ужаса /террора/,Воскресит великого Короля Ангулемского.До и после Марс будет счастливо царствовать».Ничего страшного в июле 1999 года, как мы знаем, не случилось.Не сбылось предсказание о нападении «русских и мусульман» на Западную Европу между 1982 и 1988 гг. Ещё один катрен сообщал, что в конце шестого месяца 2006 г. король Испании пересечет Пиренеи вместе со своей армией. Его легионы выиграют битву в центре Европы и вернут Святой Грааль.Ничего подобного ожидать от короля Испании Хуана Карлоса I было невозможно, поэтому решили, что речь идёт о предсказании победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Увы, «фурия Роха» подвела и Нострадамуса, и своих болельщиков – проиграла сборной Франции в 1/8 финала со счетом 1-3.В настоящее время подсчитано, что из 449 Нострадамуса предсказаний 18 явно неверных, 41 можно считать исполнившимися, 390 – до сих пор невозможно отождествить с каким-либо событием. Всего-то 9% угадываний – результат просто ничтожный. Центурии Нострадамуса. Издание 1568 годаСын Нострадамуса, также астролог, наступил на те же «грабли», указав точную дату пожара в городе Пузене. Когда увидел, что в указанную дату ничего не загорается, решил, что звёздам нужно «помочь» и попытался сам поджечь этот город, за что и был казнен в 1575 году.В XVI веке в Италии жил другой известный ученый – врач и математик Джероламо Кардано. Джероламо КарданоОн первым опубликовал рисунок шарнирного механизма (названного потом карданным валом), и, утверждают, что даже реализовал этот механизм в 1541 году, когда предложил снабдить карету въезжающего в Милан испанского короля Карла V подвеской из двух соединенных между собой валов. Он стал также автором идеи кодового замка, изобрел шифровальное устройство, известное под названием «решетка Кардано», оставил первое детальное описание тифа и высказал предположение, что причиной инфекционных заболеваний являются живые существа, невидимые из-за своих малых размеров. Также «баловался» он и астрологией и как-то рискнул составить гороскоп Иисуса Христа, за что оказался в тюрьме, в которой провел несколько месяцев. Английскому королю Эдуарду VI (который стал героем романа М. Твена «Принц и нищий») он предсказал долгу жизнь, а тот взял и умер через 9 месяцев. Ну и себя тоже предсказанием не обделил. Согласно легенде, почувствовав, что в собственноручно указанный день смерти умирать не собирается, покончил с собой. На самом же деле Кардано не стал пытаться «помогать звездам» и спокойно прожил ещё три года.В следующей статье мы поговорим о различных датах «конца света», фальшивых предсказаниях известных и великих людей и дадим ещё несколько ценных советов будущим пророкам и провидцам.