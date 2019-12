ТОП-14 способов манипуляции СМИ, о которых вы не догадывались

Большинство СМИ (российских и не только) давно уже перестали притворяться, что занимаются журналистикой, активно вовлекаясь в информационную войну, а порой и в откровенную пропаганду. Ниже описаны методы дезинформации, с помощью которых СМИ могут манипулировать тысячами людей, не сказав при этом ни слова лжи. Все эти приемы очевидны для профессионального журналиста и любого, кто связан с медиа. Но, увы, это не всегда очевидно для массового читателя/зрителя.Представьте, что Вы – школьник, который получил двойку по географии. Вы приходите домой, и Вам задают вопрос «Ну как там в школе?». В Ваши интересы не входит сценарий, когда родители узнают о двойке. Сказать «У меня пять по географии» – значит соврать. Однако есть масса способов не врать, при этом не сообщая невыгодной для Вас правды или снизив ущерб.

1. СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ

«Я получил пять по физкультуре, по литературе, два по географии, Петя заболел, Маша выиграла соревнования по плаванию, а главное, у нас новый информатик!», – говорите Вы. Ключевой (или невыгодный для Вас) факт теряется среди других. При этом Вы с легкой руки сами делаете расстановку акцентов, вместо читателя Вы сами говорите, что главное, а что второстепенное.В особо радикальных формах смещение акцентов перерастает в ИНФОРМАЦИОННОЕ ОГЛУШЕНИЕ, когда ключевой (или невыгодный) факт тонет в массе других фактов или сообщений на иные темы.

2. УТАИВАНИЕ (+ СМЕНА ТЕМЫ)

«Да что там школа? Вон на улице что творится! Гопники пиво пьют на детской площадке. И вообще, давайте обсудим, что вы подарите мне на День рождения», – говорите Вы, полностью игнорируя тему школы, но при этом заполняя информационное пространство.

3. СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ

«Я получил пять по физкультуре! А еще Маша нашла в булочке таракана», – говорите Вы, тем самым скрывая ключевой (или невыгодный) факт, и заполняя информационное пространство выгодным или нейтральным фактом.

4. ОБОБЩЕНИЕ

«Ну как там в школе?», – спрашивают у Вас. «Нормально, ничего особенного», – отвечаете Вы, предлагая обобщенную, но при этом вполне правдивую интерпретацию событий.

5. ВОЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

«Учитель такой нехороший, поставил мне двойку просто так», – говорите Вы, сразу снабжая факт субъективной интерпретацией.Это один из любимейших приемов СМИ, который используется с разной степенью интенсивности и нахальства. При вольной интерпретации возможны самые разнообразные варианты.РОЛЬ АДВОКАТА: «Я же учил! Мне подсказывали, но я хотел все сам рассказать, ведь я учил! А он и подумал, что мне подсказали, и два поставил, чтобы всем неповадно было».РОЛЬ ПРОКУРОРА: «Учитель сегодня был явно не в духе. Вопросы задавал некорректные. Еще с такой агрессией, говорит «Покажи мне Мальдивы, а!?» Откуда нам, простой русской семье из провинции знать, где Мальдивы?».ВИКТИВНОСТЬ: «Он всем задавал легкие вопросы, а у меня каааак спросит про Алжир! Никого никогда не спрашивал про Алжир. Кажется, не любит он меня».ДЕМОНИЗАЦИЯ: «Так этот географ вообще зверь! Каждый раз про новую страну спрашивает, всем двойки ставит. Нравится ему».ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА: «Все учителя против меня! Сегодня географ два поставил. А ведь я учусь как обычно, готовлюсь к урокам! Это потому что классы переполнены, им недоплачивают за дополнительных учеников, и они решили меня затравить и выгнать из школы».ДИСКРИМИНАЦИЯ: «Мне поставили два, потому что я русский/украинец/грузин/еврей/азиат/православный/мусульманин/вегетарианец/женщина/гей/филателист».КЛЕЙМО: «Учитель географии поставил мне два. Конечно, он вегетарианец – от человека, который не ест мясо, можно ожидать любого неадекватного поступка».ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ: «Учитель географии поставил мне два. Наверное, отыгрывается на мне. Говорят, от него жена ушла».ПЕРЕВОД СТРЕЛОК: «Учитель географии вообще опоздал на собственный урок, а потом у него телефон звонил во время урока!»СНИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФАКТА: «Мне сегодня два поставили по географии, но это карандашом. Я все равно скоро приготовлю проект, и за четверть будет пять».ОБЩАЯ ДИСКРЕДИТАЦИЯ ТЕМЫ: «Кому нужна география в наше время? У меня GPS в смартфоне и Википедия».ПЕРЕОЦЕНКА ФАКТА: «Знаешь, как трудно было получить пять по физкультуре? Вот это прорыв! Может, это первый шаг на пути к Олимпиаде? Подумаешь, два по географии».ЛОЖНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ: Популярный и действенный прием. Вы находите нужные Вам, порой неожиданные, порой совершенно ложные связи между явлениями. Например, говорите: «Сейчас ведь луна в стрельце, вот учителя и бесятся». Или: «Это я два получил, потому что Вы с мамой ругаетесь».ПРЕДВЗЯТЫЙ ОЧЕВИДЕЦ: «Класс пришел в ужас от несправедливости…», – говорите Вы. Журналист имеет право описывать события так, как он их видит, что фактически означает полную свободу (и последующее несоответствие) интерпретаций. Чаще всего это выражается в контрастных цифрах во время митингов: кто-то увидел 300 человек, кто-то 3000.ДРАМАТИЗАЦИЯ: Вместо «Учитель географии поставил мне два» Вы говорите: «Мелкий бюджетник, преподающий предмет сомнительной важности сегодня вероломно поставил палки в колеса моей блестящей успеваемости, разрушив последние надежды на успешное окончание школы и достойную жизнь». Хотя журналист и обязан быть нейтральным, использование эпитетов, метафор, идиом и прочих языковых средств словесной образности, а также оценочной лексики стало нормой. С их помощью можно окрасить фактический материал сообщения в любой цвет, создав очень действенный эффект, но при этом не соврав ни слова.

6. ПОЛУПРАВДА

Тонкий способ. Журналист при этом не переходит грань субъективной интерпретации, но избегает прямого изложения ключевого (или нежелательного) факта.«Я сегодня отличился в школе. Активно работал на уроке, отвечал. Не особо удачно, правда…», – сообщаете Вы.

7. СИТУАЦИЯ ВНЕ КОНТЕКСТА СОБЫТИЙ

Допустим, это уже не первая Ваша двойка. Как и обо всех предыдущих, Вы умалчиваете о новой двойке, и ждете, пока получите, например четверку. Как только это происходит, Вы подаете это как значимый информационный повод, собираете всю семью за столом, радостно объявляете, что получили четыре по географии, рассказываете, как это было трудно, как важна для Вас эта четверка, говорите, что Вам единственному удалось сегодня получить четыре, вырываете страницу с четверкой из дневника и в рамку под стекло на самое видное место в доме, грезите о четверке за четверть и вообще требуете у родителей купить Вам айпад за Ваши невероятные достижения. О том, за что конкретно Вам поставили четыре, а также о предыдущих двойках Вы умалчиваете.

8. ФРАЗА ВНЕ КОНТЕКСТА

Неполная цитата (даже на видео или аудио) или цитата вне контекста сказанного может существенно исказить восприятие, перевернуть все с ног на голову, сделать героя врагом и наоборот.В ФУНКЦИИ ОБОБЩЕНИЯ: «У меня еще никогда не было такого ученика!», – сказал учитель. Полная фраза звучала как: «У меня еще никогда не было такого ученика, который совершенно ничего не учит и даже не знает, где Антарктида».В ФУНКЦИИ ОБВИНЕНИЯ: «Сибирь и Россия – это не одно и то же», – цитируете Вы учителя географии, намекая или открыто обвиняя его в сепаратизме и неадекватном поведении. Когда как на самом деле полная фраза выглядела так: «Петров, Россия – это объект на политической карте, а Сибирь – это объект на физической карте, это не одно и то же».В ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ: «Нельзя ставить двойку по географии», – приводите Вы слова завуча. На самом деле полная фраза звучала так: «Нельзя получать двойки по географии, это совершенно неприемлемо. Разве можно не знать географию своей Родины?». При этом слово «получать» было заменено на слово «ставить», что на первый взгляд не играет роли, но на самом деле меняет смысл, смещает акцент.

9. ОТБОР ИСТОЧНИКОВ

Вы выбираете те источники, свидетельства, мнения, которые подтверждают выгодную Вам версию событий.Например, Вы приводите слова своего соседа по парте: «Да этот географ рисует всем двойки, когда у него плохое настроение! Мне тоже просто так сегодня поставил два». Или показываете фотографии, как Вы среди ночи сидите за учебником географии. Или видео, как учитель ставит подряд несколько двоек, а потом сердито смотрит в кадр. Или приводите статистику, которая показывает, что двоек стало больше у всего класса после того, как пришел новый учитель географии. При этом Вы игнорируете другие источники, например не даете комментарий самого учителя, тех одноклассников, которые считают Вашу двойку заслуженной или видеозапись Вашего ответа у доски.Часто применяется при опросах «простых людей»: из десятков опрошенных ничто не мешает журналисту выбрать те мнения, которые играют на раскрытие определенной заранее идеи сюжета. То же самое относится к таким жанрам, как «обзор прессы» и «обзор блогов». При должном отборе легко создать эффект «общественного мнения», собрав всего два-три «правильных» комментария. Таким образом, чисто локальное, незначительное явление можно легко представить как крупное, массовое, повсеместное – и наоборот.

10. ПСЕВДОИСТОЧНИКИ

«Давно доказано, что в третьей четверти все учатся хуже, ведь школьники устают от зимы…», – говорите Вы. Кем доказано? Откуда данные? На сколько они применимы к данной ситуации? Об этом Вы не говорите.Или Вы говорите: «Охранник Виталий Васильевич сказал, что я хороший парень, и мне несправедливо поставили двойку». На сколько компетентен Виталий Васильевич и какое отношение он имеет к данной ситуации?Псевдоисточник может быть в виде ссылки на стереотип, всеобщее заблуждение. Это может быть ссылка и на достоверный источник, который просто по каким-то причинам не может быть применен к данной ситуации (о чем Вы умалчиваете). Также это может быть ссылка на мнение лица, компетенция которого сомнительна.Кроме того, фразы «Нам сообщили», «Согласно неназванным источникам», «По неподтвержденным данным», «Стало известно» и пр. используются журналистом, чтобы снять с себя ответственность за достоверность источника – по сути, это означает «написано на заборе».

11. ФОРМАЛИЗМ

«Ввиду чрезмерной загруженности, низкой стрессоустойчивости и психологической напряженности на фоне подготовки к единым государственным экзаменам, учащийся продемонстрировал знания предмета «география» в объеме, не соответствующем стандартам контроля выученного материала, установленным конкретным работником сферы образования, что было отражено в статистике успеваемости», – рапортуете Вы. Использование формализмов и канцелярского языка часто маскирует факты, снижает или поднимает их значимость в глазах читателя, или просто запутывает его. Такой стиль может даже попросту оттолкнуть читателя, в результате чего сообщение будет опубликовано, но его никто не прочтет.

12. МАНИПУЛЯЦИИ СО СТАТИСТИКОЙ

«По сравнению с началом четверти я увеличил свой средний балл на 20%», – сообщаете Вы, не говоря прямо о том, что у Вас вообще не было никаких оценок с начала четверти, а сегодня вы стали обладателем двойки.Это тоже излюбленный прием, так как восприятие статистики требует усилий, анализа и математического мышления. Иногда манипуляции со статистикой бывают довольно сложными. Но, как ни странно, чаще всего это на удивление элементарные манипуляции, основанные обычно на отсутствии контекста. Например, если курс валюты в целом растет, можно дождаться малейшего падения и выпустить новость с заголовком «Курс падает», не сообщая при этом динамики на макроуровне. И так с любой статистикой.

13. МАНИПУЛЯЦИИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Подделать или стереть запись в дневнике – серьезное преступление для школьника, как и фото или видеофальсификация для журналиста. Но есть менее криминальные способы манипуляций с фото и видоматериалами.НЕСООТВЕТСТВИЕ КАРТИНКИ И ТЕКСТА: Когда Вы говорите о Ваших успехах в школе и показываете кадры фото или видео с чужим дневником (иногда находятся те, кто распознает на фото или видео, что это не Ваш дневник, иногда нет).НАРУШЕННАЯ ХРОНОЛОГИЯ: Например, учитель поставил Вам два, Вы ему нахамили, он сердито на Вас посмотрел. Вы монтируете сюжет об этом, и сначала показываете, как он сердито на Вас смотрит, а потом как ставит Вам два.«ПЕРЕОДЕВАНИЯ»: Вы показываете, как Вас сердечно хвалит учитель физкультуры, но ставите в кадре подпись «учитель географии».

14. ИНОСТРАННЫЙ ИСТОЧНИК

Так как журналист никогда не указывает источник перевода сообщения или цитаты с иностранного языка, по сути, ответственность за перевод ни на ком не лежит. А значит, переводить можно максимально вольно. Особенно это применимо к прямой речи и заявлениям иностранцев. Например, фразу “Bolshoi theatre in Russia is a piece of work!” можно намеренно или по незнанию перевести не как «Российский Большой театр – это нечто!», а как «Российский Большой театр – незавершенная работа».