Ahval назвало правозащитника Омера Фарука Гергерлиоглу «Человеком года»

54-летний активист, писатель и журналист неустанно трудился над защитой прав десятков тысяч людей в стране, уволенных с работы в рамках правительственных постановлений после попытки государственного переворота, предпринятой в июле 2016 года, указывает издание.

Сам Гергерлиоглу является одним из примерно 150 тыс. государственных служащих, отстранённых от занимаемых должностей или уволенных с работы в рамках продолжающихся репрессий турецкого правительства в отношении тех, кто якобы связан с неудавшимся путчем.

Надо сказать, что правозащитник, избранный в качестве депутата прокурдской ДПН в июне 2018 года, поставил перед собой задачу продолжить защищать тех, кто пострадал от государственной политики, независимо от их этнической, религиозной или идеологической принадлежности.

Напомним, что массовые аресты по всей Турции продолжаются в течение трёх лет после неудавшегося переворота, и с тех пор более 70 тыс. человек оказались за решёткой. Критики утверждают, что правительство стремится подавить инакомыслие, а не защитить турецкую демократию.

Гергерлиоглу оказался в заголовках новостей в этом году, когда привлёк внимание к пыткам во время содержания под стражей в полиции десятков бывших сотрудников Министерства иностранных дел, задержанных на основании связей с движением Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара обвиняет в организации попытки мятежа. Напомним, что турецкое правительство считает данное движение террористической организацией, возглавляемой исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим на данный момент в США.

Последующее расследование, проведённое Ассоциацией адвокатов Анкары, подтвердило, что 78 заключённых, содержащихся в отделе финансовых преступлений департамента полиции Анкары, подвергались жестоким пыткам, включая сексуальные надругательства.

Высказывания правозащитника побудили министра внутренних дел Сулеймана Сойлу объявить его сторонником Гюлена, что равносильно обвинениям в терроризме, но активист выступил против Анкары.

«Я всегда был правозащитником, Сойлу. Однако вы всегда были человеком, который приспосабливается к любому конкретному периоду, и завтра вы изменитесь (снова – ред.). Ваша клевета не скроет пытки. Конечно, что ещё остаётся человеку, который закрывает глаза на отчёт Ассоциации адвокатов Анкары», — заявил в ответ депутат ДПН.

Законодатель прокурдской партии регулярно пишет в своём микроблоге в Twitter о нарушениях прав человека в Турции и выражает обеспокоенность членов семей, которые не имеют возможности общаться со своими задержанными близкими и заботятся об их благополучии.

Кроме того, Гергерлиоглу сосредоточился на последствиях указов, изданных правительством во время двухлетнего режима чрезвычайного положения, введённого властями после неудавшегося государственного путча.

Надо сказать, что режим ЧП в Турции был снят в июле 2018 года, но вскоре после этого был принят новый закон, разрешающий увольнять работников государственного сектора, которые, как считается, связаны с тем, что Анкара называет террористическими организациями или другими группами, представляющими угрозу национальной безопасности.

Издание подчёркивает, что бывший пресс-секретарь Платформы прав и справедливости, Гергерлиоглу также является членом турецкой парламентской комиссии по правам человека.