Экс-ведущий Top Gear определил качество авто по туалетам на заводе

Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают. Столь любопытную закономерность он открыл после того, как посетил заводы Toyota, LADA и ЗИЛ.

В интервью YouTube-каналу Joe он восхитился туалетами на японском заводе Toyota, отметив, что серьезное внимание даже таким вещам говорит о высокой культуре производства и еще раз показывает, почему машины Toyota настолько надежные и качественные.

Больше всего его поразили унитазы с подогревом и музыкой, многие из которых, по его словам, могут анализировать состояние здоровья человека и при необходимости рекомендовать ему сменить рацион питания.

Иное впечатление, по словам Мэя, сложилось после посещения туалетов на предприятиях АвтоВАЗа в Тольятти и ЗИЛ в Москве. Увидев их «омерзительные» уборные, он пришел к выводу, что и машины, выпускаемые на этих заводах, не отличаются ни качеством, ни надежностью.