Начальник отдела Минстроя Алтайского края стал подсудимым делу крупной растрате

Славгородский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении начальника отдела по газификации Минстроя Алтайского края, бывшего гендиректора ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры» (СЗР), экс-депутата Алтайского Заксобрания Игоря Хроменкова. Он обвиняется в присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере, следует из данных картотеки суда.

Об обстоятельствах уголовного дела ИА «Банкфакс» сообщил знакомый с материалами источник. По его данным претензии стражей порядка к Игорю Хроменкову связаны с периодом его работы гендиректором СЗР.

В 2010 году Славгородский завод радиоаппаратуры заключил крупный контракт на разработку подвижного комплекса связи для нужд государства. Как уточнил источник, согласно условиям договора, предприятие должно было к концу 2011 года поставить заказчику две машины на базе «КамАЗов» с установленным специализированным оборудованием. Однако фактически обязательства исполнены не были.

Как объяснил источник, средства в размере 19 млн рублей, выделенные государством на исполнение заказа, были выведены на счета московской фирмы «ВЭД Сервис», одним из соучредителей которой являлся Хроменков (это подтверждается архивными данными интернет-справочников). По данным инсайдера, в материалах дела указано, что в дальнейшем деньги под видом возвратов займа, оплаты договоров купли-продажи и аналогичных расчетов переводились на счета других юрлиц, подконтрольных фигуранту дела.

Для того, чтобы отчитаться об исполнении контракта, Игорь Хроменков якобы реализовал еще одну схему. Источник рассказал, что фигурант договорился с представителями крупного предприятия военно-промышленного комплекса из Воронежа ОАО «Концерн «Созвездие» о поставках модулей, аналогичных заказанным и произведенных для обслуживания передвижных комплексов. Необходимость в этом оборудовании якобы объяснялась проведением научных испытаний. Именно его под видом своей продукции во время испытаний Хроменков показал уполномоченному сотруднику Минобороны, который в отчетной документации указал на полноту изделий, несмотря на отсутствие в них измерительных модулей, продолжил источник. По его данным, в отношении принимающего лица сейчас расследуется отдельное уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Оперативно уточнить в военном следственном отделе СКР по Барнаульскому гарнизону, на какой стадии находится разбирательство, не удалось.

Нарушения вскрылись лишь через несколько лет. По данным знакомого с обстоятельствами источника, в 2015 году поступившая опытная техника должна была пройти испытания, которые в итоге не удалось организовать из-за отсутствия модулей. Более того, выяснилось, что наличие аппаратуры якобы даже не было указано в формулярах у принимающей стороны, поэтому отсутствие блоков изначально и не вызвало вопросов.

После того, как ситуация вскрылась, было возбуждено уголовное дело. В октябре 2019 года оно поступило в Славгородский городской суд. Игоря Хроменкова обвиняют по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следующее заседание назначено на 30 декабря.

В Минстрое Алтайского края ИА «Банкфакс» сообщили, что Игорь Хроменков продолжает работать в должности начальника отдела по газификации. Информации о возбуждении и направлении в суд уголовного дела в его отношении в ведомстве якобы нет. Редакция направила в Минстрой официальный запрос.

Адвокат Хроменкова отказался от комментариев, не уточнив, почему дело о преступлении, якобы совершенном еще в 2011 году, добралось до суда лишь сейчас.