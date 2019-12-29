Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

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mavit
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Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губПухлые, аппетитные губы в моде, однако у большинства женщин, которые прибегли к помощи ботокса, результат выглядит довольно плачевно. Чаще всего губы выглядят неестественно, странно и абсурдно. Будто дамы забрались на пасеку и украли у пчел мед, ну а потом, разумеется, поплатились за это. А еще похоже, что все женщины с надутыми губами претендуют на роль в фильме ужасов…Перед вами 15 наглядных примеров того, что надутые губы не украшают женщину.Напоминает Лилу из “Футурамы”Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губЭх, испортила себяУтиные истории или к чему приводит мода на увеличение губВсе-таки естественность лучшеУтиные истории или к чему приводит мода на увеличение губА вот эта точно залезла на пасекуУтиные истории или к чему приводит мода на увеличение губИзменения не пошли ей на пользуУтиные истории или к чему приводит мода на увеличение губГлавная роль в ужастике ей обеспеченаУтиные истории или к чему приводит мода на увеличение губДочка вся в мамуУтиные истории или к чему приводит мода на увеличение губНеужели кто-то считает это красивым?Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

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