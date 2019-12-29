Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Пухлые, аппетитные губы в моде, однако у большинства женщин, которые прибегли к помощи ботокса, результат выглядит довольно плачевно. Чаще всего губы выглядят неестественно, странно и абсурдно. Будто дамы забрались на пасеку и украли у пчел мед, ну а потом, разумеется, поплатились за это. А еще похоже, что все женщины с надутыми губами претендуют на роль в фильме ужасов…Перед вами 15 наглядных примеров того, что надутые губы не украшают женщину.Напоминает Лилу из “Футурамы”Эх, испортила себяВсе-таки естественность лучшеА вот эта точно залезла на пасекуИзменения не пошли ей на пользуГлавная роль в ужастике ей обеспеченаДочка вся в мамуНеужели кто-то считает это красивым?
Ей точно нужно сменить стилистаНу куда еще больше?!А ведь была такая милая!Новые губы не улучшили внешностьЭту даму пчелы покусали не только за губы…Изменения, которых лучше бы не былоЕще чуть-чуть и губа достанет носаотсюда