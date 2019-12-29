Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Пухлые, аппетитные губы в моде, однако у большинства женщин, которые прибегли к помощи ботокса, результат выглядит довольно плачевно. Чаще всего губы выглядят неестественно, странно и абсурдно. Будто дамы забрались на пасеку и украли у пчел мед, ну а потом, разумеется, поплатились за это. А еще похоже, что все женщины с надутыми губами претендуют на роль в фильме ужасов…Перед вами 15 наглядных примеров того, что надутые губы не украшают женщину.Напоминает Лилу из “Футурамы” Эх, испортила себя Все-таки естественность лучше А вот эта точно залезла на пасеку Изменения не пошли ей на пользу Главная роль в ужастике ей обеспечена Дочка вся в маму Неужели кто-то считает это красивым?

Ей точно нужно сменить стилиста Ну куда еще больше?! А ведь была такая милая! Новые губы не улучшили внешность Эту даму пчелы покусали не только за губы… Изменения, которых лучше бы не было Еще чуть-чуть и губа достанет носа отсюда