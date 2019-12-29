Путин рассказал о трех попытках построить мост через Керченский пролив

Попытки построить мост через Керченский пролив принимались в истории трижды, но все было безуспешно, однако у России все получилось. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит в эфир на «России-1».

По словам президента, из-за того, что все предыдущие попытки не имели успеха, возникали предположения, что у России тоже не получится возвести мост. Но благодаря современным технологиям никаких проблем не возникло, подчеркнул он. «Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все — на собственных технологиях», — отметил Путин (цитата по РИА «Новости»).

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он (мост — ред.) может и веками будет стоять, конечно», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом», когда ехал по Крымскому мосту. По словам президента, сами строители очень гордятся результатом. «Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», — сказал президент РФ.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Эксплуатация автодорожной части началась раньше запланированного срока, 16 мая 2018 года. На открытии моста Путин проехался за рулем «КАМАЗа». На этой неделе президент открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту: в сопровождении строителей он проехал из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе.