Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

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Пухлые, аппетитные губы в моде, однако у большинства женщин, которые прибегли к помощи ботокса, результат выглядит довольно плачевно. Чаще всего губы выглядят неестественно, странно и абсурдно. Будто дамы забрались на пасеку и украли у пчел мед, ну а потом, разумеется, поплатились за это. А еще похоже, что все женщины с надутыми губами претендуют на роль в фильме ужасов…

Перед вами 15 наглядных примеров того, что надутые губы не украшают женщину.

Напоминает Лилу из “Футурамы”

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Эх, испортила себя

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

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Все-таки естественность лучше

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

А вот эта точно залезла на пасеку

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Изменения не пошли ей на пользу

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Главная роль в ужастике ей обеспечена

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Дочка вся в маму

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Неужели кто-то считает это красивым?

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Ей точно нужно сменить стилиста

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Ну куда еще больше?!

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

А ведь была такая милая!

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Новые губы не улучшили внешность

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Эту даму пчелы покусали не только за губы…

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Изменения, которых лучше бы не было

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Еще чуть-чуть и губа достанет носа

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

отсюда

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ