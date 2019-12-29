Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Пухлые, аппетитные губы в моде, однако у большинства женщин, которые прибегли к помощи ботокса, результат выглядит довольно плачевно. Чаще всего губы выглядят неестественно, странно и абсурдно. Будто дамы забрались на пасеку и украли у пчел мед, ну а потом, разумеется, поплатились за это. А еще похоже, что все женщины с надутыми губами претендуют на роль в фильме ужасов…

Перед вами 15 наглядных примеров того, что надутые губы не украшают женщину.

Напоминает Лилу из “Футурамы”

Эх, испортила себя

https://wowfeed.online/damochki-hoteli-byit-v-trende-i-uvelichili-sebe-gubyi-no-chto-to-poshlo-ne-tak/

Все-таки естественность лучше

А вот эта точно залезла на пасеку

Изменения не пошли ей на пользу

Главная роль в ужастике ей обеспечена

Дочка вся в маму

Неужели кто-то считает это красивым?

Ей точно нужно сменить стилиста

Ну куда еще больше?!

А ведь была такая милая!

Новые губы не улучшили внешность

Эту даму пчелы покусали не только за губы…

Изменения, которых лучше бы не было

Еще чуть-чуть и губа достанет носа

отсюда