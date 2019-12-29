Утиные истории или к чему приводит мода на увеличение губ

Пухлые, аппетитные губы в моде, однако у большинства женщин, которые прибегли к помощи ботокса, результат выглядит довольно плачевно. Чаще всего губы выглядят неестественно, странно и абсурдно. Будто дамы забрались на пасеку и украли у пчел мед, ну а потом, разумеется, поплатились за это. А еще похоже, что все женщины с надутыми губами претендуют на роль в фильме ужасов…
Перед вами 15 наглядных примеров того, что надутые губы не украшают женщину.
Напоминает Лилу из “Футурамы”
Эх, испортила себя
https://wowfeed.online/damochki-hoteli-byit-v-trende-i-uvelichili-sebe-gubyi-no-chto-to-poshlo-ne-tak/
Все-таки естественность лучше
А вот эта точно залезла на пасеку
Изменения не пошли ей на пользу
Главная роль в ужастике ей обеспечена
Дочка вся в маму
Неужели кто-то считает это красивым?
Ей точно нужно сменить стилиста
Ну куда еще больше?!
А ведь была такая милая!
Новые губы не улучшили внешность
Эту даму пчелы покусали не только за губы…
Изменения, которых лучше бы не было
Еще чуть-чуть и губа достанет носа
отсюда