В Ленобласти молодой парень изнасиловал на улице пожилую женщину

В субботу утром неизвестный в Бокситогорске (Ленинградская обл.) напал у гаража на 59-летнюю местную жительницу, работающую в местной больнице врачом. Женщина шла на работу. Злоумышленник подбежал к ней сзади и, схватив за волосы и закрыв рот, надругался. Затем он отобрал у потерпевшей всю имевшуюся наличность (1 тыс. рублей), и скрылся.

Источник в полиции рассказал «[url=]Региону онлайн[/url]», что, судя по описанию, насильником является молодой человек, ранее привлекавшийся за кражу. Правда, за недостаточностью доказательств его тогда пришлось отпустить.

По факту возбуждено дело, назначены необходимые экспертизы. Ведется поиск преступника.