Советские лётчики воевали под китайскими именами

Кто же тот пилот, что меня сбил? —Одного вьетнамца я спросил.Отвечал мне тот раскосый,Что командовал допросом:Сбил тебя наш лётчик Ли Си Цын Советские летчики на И-16, добровольно участвовавшие в конфликте Китая и Японии, 1938 г. © /РИА НовостиПесня «Фантом», нынешнему поколению известная в исполнении группы «Чиж & Co», впервые зазвучала среди дворовых исполнителей в городах Советского Союза в разгар Вьетнамской войны.В ту пору секретности гуляли слухи о том, что в небе Вьетнама под чужими именами с американцами сражаются советские летчики. Очень быстро «летчик Ли Си Цын» превратился в фольклорный образ героя, подвиг которого не освещается официально.Однако «Ли Си Цын» звучит вовсе не по-вьетнамски, а по-китайски. История происхождения этого псевдонима на три десятка лет старше.

Особая миссия в Китае

В 1930-х годах Япония осуществляла активную экспансию в Китае, что приводило к периодическим военным столкновениям с официальными властями этой страны. В июле 1937 года началась полномасштабная агрессия Японии.У Советского Союза были, мягко говоря, сложные отношения с тогдашним главой Китая Чан Кайши, однако Москва была заинтересована в том, чтобы японцы увязли в войне с Китаем. Чем дольше продолжалось данное противостояние, тем меньше возможностей было у японцев для атаки непосредственно на СССР.Осенью 1937 года Китай обратился к СССР с просьбой о поставках военных самолетов, а также об отправке летчиков-добровольцев. К 21 октября 1937 года для отправки в Китай были подготовлены 447 человек, включая наземный технический персонал, специалистов по аэродромному обслуживанию, инженеров и рабочих по сборке самолётов. Первая группа включала в себя эскадрильи бомбардировщиков СБ и истребителей И-16. До 1939 года в Китай также были отправлены две эскадрильи бомбардировщиков, а также эскадрилья истребителей И-15. Общее число советских добровольцев в Китае превысило 700 человек.

Подвиг товарища Фынь По

В ноябре 1937 года 7 истребителей И-16 в бою с 20 японскими самолётами над Нанкином без потерь сбили два истребителя и один бомбардировщик. Это стало началом успешной боевой работы советских летчиков в Китае.Одним из самых громких эпизодов той войны стал налет советских самолетов на японскую авиабазу на острове Тайвань 23 февраля 1938 года. В ходе бомбардировки было уничтожено до 40 японских самолетов. Командовал бомбардировочной группой капитан Федор Полынин, известный в Китае как Фынь По.Наличие псевдонимов было обязательным. Ведь официально СССР войны с Японией не вел, поэтому действовавшие в Китае пилоты, как и другие военные специалисты, носили китайские имена.Точно также советские летчики и танкисты принимали участие в Гражданской войне в Испании, действуя там под испанскими именами и фамилиями.В 1940 году вышли в свет две книги «Крылья Китая. Записки военного лётчика» и «Записки китайских летчиков», приписываемые китайским авторам. В них рассказывалось о боях с японцами в небе Китая, а среди имен асов звучали такие, как Ху Бе Нхо и Ли Си Цын, за которыми угадывались более привычные русскому уху Губенко и Лисицын.Настоящими авторами книг были советские писатели Юрий Жуков и Юрий Корольков. Они общались с советскими летчиками, воевавшим в качестве добровольцев в Китае, и на основе их воспоминаний писали о боях в разрешенной в те времена форме. Советские летчики на ТБ-3 в Китае. Фото: РИА Новости

«Советских пилотов переодевали в униформу китайских народных добровольцев»

«Реанимация» Ли Си Цына произошла в начале 1950-х, когда вспыхнула война в Корее. В этом конфликте советским летчикам, пришлось столкнуться уже не с японцами, а с американцами.Герой Советского Союза Евгений Пепеляев, сбивший в небе Кореи 20 американских самолетов, вспоминал: «Hам запрещалось летать над морем, где господствовал американский флот, запрещалось приближаться к линии фронта, чтобы, если собьют, не упасть на вражескую территорию и не угодить в плен. Американцы были осведомлены обо всех этих запретах и умело ими пользовались — например, когда становилось совсем уж жарко, их самолеты уходили от нас всегда в сторону моря, где мы не могли их преследовать… Летать приходилось с корейскими опознавательными знаками и в китайской форме. Кожедуб лично отбирал летчиков, имевших или фронтовой опыт, или хорошо освоивших самый совершенный по тем временам реактивный истребитель МиГ-15. Советских пилотов, участвовавших в боях, переодевали в униформу китайских народных добровольцев, в документы вписывали китайские имена и фамилии типа Си-Ни-Цын или Ли-Си-Цын, а на „МиГах“ красовались корейские опознавательные знаки. Такие меры принимались, чтобы не вызвать осуждения советского вмешательства в дела Кореи со стороны ООН и мировой общественности».Командовал советской авиагруппой легендарный Иван Кожедуб, трижды Герой Советского Союза. Сам Иван Никитович так говорил о маскировке и секретности: «У меня была другая фамилия. Ли-Си-Цын. Годится? Впрочем, вся эта «маскировка» была шита белыми нитками. Когда бой начинался, общались, разумеется, по-русски: «Паша, прикрой, атакую…»В ходе Корейской войны советские летчики вместе с бойцами ПВО уничтожили в общей сложности 1250 самолетов противника. Более 120 советских летчиков погибли в этих боях.

Во Вьетнаме советские летчики в боях не участвовали. Кроме особых случаев

Ну а что с Вьетнамом, которому посвящена песня «Фантом»? Там во время войны действовала группа советских военных специалистов в Демократической Республике Вьетнам, через которую с 1965 по 1974 годы прошли 6359 генералов и офицеров и более 4500 солдат и сержантов срочной службы.Основу группы составляли специалисты-зенитчики, однако существовала и группа ВВС, занимавшаяся подготовкой вьетнамских пилотов. Официально советским летчикам категорически запрещалось участвовать в боевых действиях. Но насколько четко соблюдалось это правило?Достоверно известно, что значительных потерь среди советских военнослужащих во Вьетнаме не было, что позволяет сделать вывод — наши летчики действительно по большей части обучали вьетнамцев.Но был эпизод, в котором фигурировали и советский летчик, и МиГ, и пресловутый «Фантом».Среди командированных во Вьетнам был старший лётчик-испытатель НИИ ВВС имени В. П. Чкалова Герой Советского Союза полковник Василий Котлов. Он занимался обучением вьетнамских пилотов применению ракет «воздух-воздух». Очередной полет Котлов выполнял на двухместном МиГ-21УC, контролируя действия вьетнамского летчика. Внезапно в секторе, где находился самолет Котлова, появился американский «Фантом». Опытный испытатель, руководя действиями своего ученика, вывел его на атаку, в ходе которой американец был сбит.За этот бой Котлов получил грамоту от правительства Вьетнама и звание «Почетный гражданин Ханоя».Можно сказать, что легенда о летчике Ли Си Цыне объединила в себе реальные подвиги десятков, а может быть и сотен советских пилотов, сражавшихся в небе других стран.