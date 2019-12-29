Ученые выяснили, как сахар влияет на качество спермы

Уменьшение количества потребляемого сахара и сладостей приводит к улучшению качества эякулята у мужчин. Такие выводы сделали ученые из Линчепингского университета, что в Швеции.

В ходе своего эксперимента ученые получили доказательства того, что сахар оказывает негативное воздействие на качество спермы даже у молодых людей, которые не имеют вредных привычек и занимаются спортом.

В исследовании шведских ученых принимали участие 15 молодых мужчин, которые не пили и не курили. В течение двух недель они должны были придерживаться диеты, составленной специалистами базы Скандинавских рекомендаций по питанию. В нее внесли лишь одно изменение. На второй неделе в рацион мужчин был введен сахар. Причем, в количестве, эквивалентном 3,5 литрам сладкой газировки либо 450 граммам кондитерских изделий ежедневно.

На старте исследования анализы эякулята показали низкую подвижность сперматозоидов примерно у трети участников эксперимента. Через неделю правильного и здорового питания показатели разительно улучшились. Когда же в рацион мужчин ввели сахар, скорость сперматозоидов замедлилась у всех добровольцев.

«Выяснив на простом примере, как диета влияет на подвижность сперматозоидов, мы можем определить такие изменения с определёнными молекулами. А с учетом факта, что положительный результат становится очевиден спустя 1-2 недели после отказа от некоторых продуктов, можно улучшить мужское здоровье», — заявила один из руководителей исследования Анита Ост.

На качество спермы влияет очень много факторов, от образа жизни до рациона.

Исследования на дрозофилах и лабораторных грызунах, проведенные раньше, показали существенное возрастание рисков ожирения у потомства, если еще до зачатия мужчина кушал много сладостей. Также была отслежена роль фрагментов РНК-цРнк в сперме, которые способствовали рождению потомства с лишним весом.