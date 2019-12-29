Лавров: Россия против конфронтации с США, но будет адекватно отвечать на выпады

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Grigory Dukor/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится к конфронтации с США, однако будет адекватно отвечать на агрессивные выпады. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, российская сторона реалистично относится к развитию диалога с США, особенно на фоне выборов американского президента и непростой внутриполитической обстановке в стране.

«Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады», — сказал глава МИД, отметив, что Россия к конфронтации с США не стремится.

Он добавил, что Москва открыта к тому, чтобы налаживать взаимодействия с Вашингтоном на различных направлениях. Одно из таких предложений, это запуск Делового консультативного и Экспертного советов, уточнил Лавров.

Министр также указал на то, что Кремль предложил США обменяться с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, совместное заявление о недопустимости ядерной войны, продление Договора о СНВ, а также мораторий на развертывание РСМД.

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