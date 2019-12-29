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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сотрудники и ветераны ведомства принадлежат к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь.

«В сложных обстоятельствах вы неизменно демонстрируете компетентность и самоотверженность, умение действовать четко, слаженно, на результат», — говорится в сообщении.

Президент также выразил уверенность, что профессионализм и опыт, приверженность традициям будут и в дальнейшем помогать сотрудникам ведомства в решении поставленных задач на благо Отечества и граждан страны.

В конце послания Путин пожелал здоровья и успехов спасателям и их близким.

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