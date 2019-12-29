В Москве простились с Галиной Волчек. Фоторепортаж

В Москве сегодня прошла церемония прощания с худруком театра «Современник» Галиной Волчек. Как передает РИА «Новости», проститься с Волчек пришли сотни людей — ее коллеги, ученики, деятели культуры.

На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра «Современник» Галиной Волчек

Драматург, актер и режиссер Александр Адабашьян на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра «Современник» Галиной Волчек

Гроб с телом Волчек установили на сцене «Современника», где проходило прощание. Рядом на сцене стояли родные и близкие артистки, на большом экране за сценой в это время одна за одной сменяли друг друга фотографии Волчек из кинофильмов.

На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра «Современник» Галиной Волчек

Прощание должно было длиться до 12:30, но из-за большого количества желающих попрощаться оно задержалось еще на полчаса, передает «Коммерсантъ». В последний путь Волчек проводили аплодисментами. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.

Актер Сергей Гармаш и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (справа) на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра «Современник» Галиной Волчек

Попрощаться с Волчек пришли народный артист России Сергей Гармаш, вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, министр иностранных дел Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вдова первого президента РФ Наина Ельцина, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра «Современник» Галиной Волчек

Вдова первого президента РФ Наина Ельцина (в центре) на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра «Современник» Галиной Волчек

Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. Она являлась одним из сооснователей театра «Современник», созданного в 1956 году. С 1971-го Волчек работала главным режиссером «Современника», с 1989 года — художественным руководителем.