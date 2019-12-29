На берегу в Японии обнаружили «лодку-призрак» с пятью скелетами

Согласно предположению граждан, люди являлись рыбаками, которые попали в шторм. Смерть могла настать вследствие голода и жажды. В лодке отдельно лежали несколько человеческих голов, они могли принадлежать другим людям.

Журналисты Японии сообщают, что к ним время от времени прибивает лодки жителей Северной Кореи. Нередко в суднах находят останки людей. Местные называют такие лодки «кораблями-призраками». При этом пять человек за раз – это весьма много, такое количество жертв можно отнести к аномальному.

Власти Северной Кореи не прокомментировали ситуацию. Люди также предполагают, что лодка с умершими корейцами шпионила за другими кораблями. Возможно, рыбаки слишком далеко заплыли. Это связано с бедностью самих жителей Северной Кореи и истощением ресурсов у берегов страны. Странно, почему лодка не была замечена другими кораблями на относительно небольшом участке океана. На разложение тел требуется немало времени.