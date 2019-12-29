Победителем 20-й «Битвы экстрасенсов» стал маг-чернокнижник Дмитрий Матвеев

По традиции, сложившейся в течение многих лет, предновогодняя неделя — это время великих финалов разных проектов на ТВ. 28 декабря были подведены итоги 20-ого юбилейного сезона главного мистик-шоу страны — «Битвы экстрасенсов». Победителем проекта стал 22-летний маг-чернокнижник из Тольятти (Самарская область) Дмитрий Матвеев.

В очередном сезоне популярного проекта участники боролись не только за победу, но и пытались построить отношения. За время 20-ой «Битвы» образовалось две пары — ферромоны любви проскочили между Мариам Циминтия и Кудратом Ахуновым, а также Дмитрием Матвеевым и китайской ясновидящей Астрид. Как сложатся дальше отношения, неизвестно, но для Дмитрия проект останется особенным.

Он стал самым молодым магом-победителем за всю историю проекта. И это при том, что магию Дмитрий Матвеев практикует не так давно.

Парень, который работал татуировщиком, три года назад убедился в том, что у него есть необычные возможности — случилось это сразу же после того, как ему на глаза попались рукописи деда.

Они помогли ему научится считывать информацию о человеке, глядя ему в глаза.

Отметим, что молодой маг-чернокнижник победил с отрывом голосов в 1 процент от участницы, которая заняла второе место. У него 33,5 процентов голосов.

«Спасибо, высшие силы, что посчитали меня достойным. Еще раз спасибо каждому, кто голосовал. Всех целую и крепко обнимаю! Вы лучшие», — сказал победитель, обладатель Хрустальной синей руки.

Мариам Циминтия, которой все пророчили победу, заняла на проекте по итогам голосования телезрителей лишь второй место. Вилма Генрих стала «бронзовой» победительницей.