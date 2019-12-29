Астрологи рассказали, под какими знаками Зодиака рождаются самые скучные люди

Характер человека зависит от того, под каким знаком Зодиака он родился, уверены астрологи. Они рассказали, под какими знаками Зодиака рождаются самые скучные люди.

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ТелецТельцы хоть и считаются решительными и целеустремленными, но они предпочитают однообразие. Поэтому Тельцы не любят ярких эмоций, неожиданностей. Их раздражают ситуации, которые они не могут контролировать. Упрямство представителей этого знака Зодиака помогает им добиваться любых целей, но оно же делает их невероятно скучными для окружающих.

РакРаки мнительные, и об этом известно тем, кто с ними живет, работает или просто знаком. Впадая в депрессию, они начинают втягивать всех вокруг в свое плохое настроение. Раки готовы реагировать остро на любое высказывание в свой адрес. Они будут долго страдать и обижаться. Затаив обиду, Раки готовы годами планировать месть, порой уже и забывая, почему считают человека своим врагом. Представитель этого знака Зодиака с трудом примет даже искренние извинения.

ЛевЛьвы зациклены на себе. Но при этом они отличаются щедростью, часто становятся душой компании. В тоже время Львы полностью поглощены свой персоной. Они готовы часами рассказывать о себе, не давая собеседнику ничего рассказать. Разговор из диалога быстро превращается в монолог, в котором представители этого знака Зодиака будут без стеснения восхвалять себя.

ДеваДевы доводят всех вокруг своим перфекционизмом до каления. У Дев все должно быть разложено по полочкам, только тогда они будут чувствовать себя спокойно. Не нравится многим и то, что Девы готовы оспаривать любое слово собеседника, если сказанное идет в разрез с их убеждениями. У представителей этого знака Зодиака совершенно нет чувства такта. Они могут высказать свое мнение абсолютно не к месту, тем самым поставив собеседника в неловкое положение

КозерогКозероги с детства предпочитают все держать в себе. Если родители вовремя не дают возможность ребенку раскрыть свой творческий потенциал, то он превращается в ворчливого, пессимистичного, расчетливого человека, который всем постоянно недоволен. Если Козерогу в итоге не удается самореализоваться, он становится очень мстительным, зацикленным на себе и даже нелюдимым.

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