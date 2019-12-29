Битва экстрасенсов, 20-й сезон: победитель Дмитрий Матвеев удивил Сеть (ВИДЕО)

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Итоги финала 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» удивили даже ведущего телебитвы Марата Башарова.



28 декабря состоялся финал популярного шоу экстрасенсов. Победителем самого скандального проекта на ТНТ стал самый юный участник телебитвы 22-летний тольяттинский тату-матер и маг-чернокнижник Дмитрий Матвеев.

Несмотря на то, что в финал проекта вышли сразу три женщины Вилма Генрих, Ирина Игнатенко, а также Мариам Циминтия, темная лошадка в лице Дмитрия Матвеева неожиданного как для всех. так и для себя обошла конкурентов. Он получил 33,5% голосов.

«Не могу поверить. О таком только мог ивжнтхх мечтать. Реальность оказалась ярче, чем мои фантазии», — прокомментировал победу Дмитрий Матвеев.

"Битва экстрасенсов", 20 сезон, финал 28.12.2019. ВИДЕО

По его словам, он открыл в себе потусторонние силы три года назад, когда нашел рукописи прадеда. После этого молодой человек научился "читать" информацию, глядя человеку в глаза.

Примечательно, что в проекте Матвеев не блистал лучшими результатами и даже чуть не вылетел из шоу. Однако юный маг смог попасть в четверку финалистов и взять главный приз, очаровав зрителей проекта. Они считают, что молодой человек — участник откровенно слабый, который берет не столько своими талантами, сколько упорством и настойчивостью, а также возникшим романом с другом участницей проекта.

Тем не менее в Сети результаты голосования вызвали большой резонанс: итоги порадили слухи о "продажности" чемпионства в программе. Якобы цена за место в финале варьируется в пределах 350 000 долларов.