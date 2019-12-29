В метеорите обнаружен минерал, который ранее не встречался в природе

|68 лет назад на нашу планету упал метеорит, который принес весьма интересный и необычный материал. Новым веществом стал минерал из карбида железа, который ранее не встречался в природе. Ожидается, что материал признает Международная минералогическая ассоциация, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.
Метеорит под названием Веддерберн свалился на одноименный австралийский городок. Космический «камешек» на протяжении десятилетий поддавался различным исследованиям со стороны группы ученых во главе с минерологом Чи Ма. Третья часть метеорита осталась нетронутой, её переместили в австралийский музей Виктории.
Во время анализа ученые обнаружили в космическом теле золото, железо, камацит, троилит и другие материалы. Недавно список пополнился совершенно новым минералом под названием edscottite. Материал назвали в честь космохимика Эдварда Скотта из Гавайского университета. Специалисты выяснили, что карбид железа способен образовываться естественным путем.
Ученые предполагают, что материал ранее находился на какой-либо планете, которая раскололась вследствие столкновения с луной либо астероидом.