В метеорите обнаружен минерал, который ранее не встречался в природе

Метеорит под названием Веддерберн свалился на одноименный австралийский городок. Космический «камешек» на протяжении десятилетий поддавался различным исследованиям со стороны группы ученых во главе с минерологом Чи Ма. Третья часть метеорита осталась нетронутой, её переместили в австралийский музей Виктории.

Во время анализа ученые обнаружили в космическом теле золото, железо, камацит, троилит и другие материалы. Недавно список пополнился совершенно новым минералом под названием edscottite. Материал назвали в честь космохимика Эдварда Скотта из Гавайского университета. Специалисты выяснили, что карбид железа способен образовываться естественным путем.

Ученые предполагают, что материал ранее находился на какой-либо планете, которая раскололась вследствие столкновения с луной либо астероидом.