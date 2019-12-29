У Луцьку знайшли 6-річну дитину, яка загубилася

У Луцьку біля розважального закладу патрульні знайшли 6-річного хлопчика, який загубився.

Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.

Вчора, 28 грудня, екіпаж патрульних отримав повідомлення про виявлення дитини біля одного з розважальних центрів. Правоохоронці зуміли розпитати лише ім’я та прізвище 6-річного хлопчика.

На жаль, він не міг сказати ні адреси проживання, ні жодних інших даних, не було в нього в кишені і записок з іменем чи телефоном когось з дорослих.

На щастя, патрульні швидко знайшли матір хлопця та передали його їй цілим і неушкодженим.

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