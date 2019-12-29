Тик-так инвестор строительства отеля Radisson Барнауле опроверг информацию согласовании участка

В компании «ПремиумСтройАлтай» опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что отель Radisson в Барнауле собираются строить за спорткомплексом «Обь». Как рассказал «Алтапрессу» заместитель гендиректора фирмы Иван Лужаев, городская администрация не предлагала новый участок.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отель может быть построен на углу проспекта Социалистического и улицы Папанинцев – якобы этот участок чиновники в ряду прочих предложили инвесторам, и те уже отдали предпочтение именно ему. Однако Лужаев заявил, что официально «ПремиумСтройАлтаю» никто не предлагал эту площадку под застройку. За разъяснениями в компании порекомендовали обращаться в барнаульскую мэрию.

Отметим, что в преддверии 31 декабря – крайнего срока, после которого инвесторы могут отказаться от реализации проекта на территории Алтайского края, если власти не предложат им подходящий участок, в публичном поле все чаще возникают различные инсинуации по поводу перспективного места для возведения отеля. Ситуацию усугубляет противоречивая информация, распространяемая чиновниками и представителями самой компании.

Так, например, недавно Лужаев заявил, что приемлемых участков для строительства ему официально до сих пор не предоставили, и предостерег чиновников, что после 31 декабря «ПремиумСтройАлтай» сворачивает проект и «увозит» его в другой регион. При этом прошло несколько заседаний специальной рабочей группы, куда чиновники якобы пачками приносили возможные варианты для возведения гостиницы. Сообщалось, что некоторые их них даже заинтересовали инвестора. С того момента инвестор якобы начал самостоятельно прорабатывать вопрос уже непосредственно с владельцем этой земли, в том числе договариваться об условиях ее предоставления и с мэрией уже на связь не выходил. Место расположения упомянутого участка в администрации при этом не назвали.

Напомним, что рабочая группа по решению вопроса о подборе площадки для строительства гостиницы Radisson была создана по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который поставил точку в вопросе строительства отеля на площади Сахарова. Такое решение глава региона принял после поднявшейся волны общественного возмущения по поводу возможного уничтожения очередной зеленой зоны в Барнауле. В связи с этим в городе прошло два митинга: 4 ноября и 9 ноября. В общей сложности акции посетило около 200 человек. Кстати, митингующие также предложили несколько вариантов мест, где можно было бы возвести новый отель. В частности, предлагалось расположить новый объект в продолжении Обского бульвара – за зданием Алтайского государственного музыкального театра и зданием Сбербанка на проспекте Комсомольском. Впрочем, инвестора в данном вопросе интересует близость к центру города и вокзалу.