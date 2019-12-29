Капитан канадцев после разгромного поражения извинился перед хоккеистами из РФ за инцидент во время гимна

Капитан молодежной хоккейной сборной Канады Барретт Хэйтон извинился за то, что не снял шлем во время исполнения российского гимна, звучавшего после матча. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Канады.

Накануне сборная РФ с разгромным счетом 6:0 победила Канаду в матче предварительной стадии в группе В молодежного ЧМ в Чехии. После игры в честь команды-победителя исполнили гимн, но Хэйтон не снял шлем, как это положено, чем вызвал негодование российских игроков. Так, капитан россиян Григорий Денисенко сделал замечание судье и канадцу, а во время рукопожатия Хэйтону никто из игроков не подал руку.

После Хэйтон объяснил свое поведение. «Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян. Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг», — сказал капитан канадцев, извинившись перед игроками и болельщиками. Извинения опубликованы в «Твиттере» Федерации.

Федерация хоккея Канады также выпустила заявление с извинениями в адрес Международной федерации хоккея, ФХР, а также болельщиков. «Наша федерация с огромным уважением относится к Федерации хоккея России (ФХР), ее игрокам, тренерам, руководству и болельщикам. Мы ожидаем, что наши игроки и сотрудники проявят такое же уважение», — говорится в сообщении.