Бой Емельяненко сегодня с Джексоном: результат, кто победил (видео смотреть онлайн)

Федор Емельяненко одержал досрочную победу над Куинтоном Рэмпейджем Джексоном на турнире Bellator 237, который прошел на японском городе Сайтама.Схватка между Емельяненко и Джексоном завершилась в первом раунде. Российский боец отправил в нокаут соперника. После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах. Напомним, бой Емельяненко — Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный — в Москве, ориентировочно в конце 2020 — начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.

До этого Емельяненко потерпел неудачу в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. В январе он уступил Райану Бэйдеру нокаутом в первом раунде. По пути к решающему поединке он одержал победы над американцами Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом.Емельяненко известен по выступлениям в RINGS, Pride и Strikeforce. Он бывший чемпион Pride в тяжелом весе.