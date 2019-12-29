Капитан канадской сборной принес извинения за свое поведение при исполнении гимна России

Накануне в Чехии молодежная сборная РФ обыграла канадцев с разгромным счетом 6:0. По окончании матча в честь победителей был исполнен российский гимн. Капитан команды соперников Хэйтон не обнажил голову, как все остальные, оставшись в шлеме. Капитан сборной РФ Денисенко сделал коллеги замечание, а когда пришло время рукопожатий, никто из россиян не протянул ему руку, сообщает [url=]ТАСС[/url].

Позже Хэйтон извинился, списав свое поведение на плохое эмоциональное состояние после проигрыша: он якобы так задумался о причинах поражения, что не услышал даже гимна.

«Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян», – сказал он.

Капитан канадцев добавил также, что российские хоккеисты играли великолепно, и его досадная ошибка не сможет умалить их заслуг.