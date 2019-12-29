Виктор Томенко подвел итоги своей жизни и работы в Алтайском крае

В эфире телеканала «Россия 24» 28 декабря вышел 20-минутный фильм о губернаторе Алтайского края Викторе Томенко. В нем главный герой подводит некоторые итоги своей работы на посту главы региона в течение 1,5 лет.

Виктор Томенко с супругой посмотрели праздничный салют в Барнауле.

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Фильм называется «Быть губернатором». Снят он примерно в той же стилистике, как и прежние фильмы о бывшем губернаторе Александре Карлине.

Однако есть существенное отличие — Томенко присутствуют в картине не только в главной кадровой сюжетной линии, но и своими комментариями, рассуждениями и даже некоторыми любопытными признаниями.

Глава региона расскажет еще раз, как он принимал решение возглавить Алтайский край и чем его напутствовал Владимир Путин.

Виктор Томенко в фильме признается в уважении к жителям Алтайского края. «Они меня очень хорошо приняли. Поэтому в своей работе я учитываю мнения всех жителей края», — говорит он.

Также губернатор немного рассказывает о том, что сделано за полтора года в развитии дорожной инфраструктуры, сельском хозяйстве, промышленности.

«Хочу выразить огромную благодарность нашим предпринимателям. Надо им всемерно помогать» — говорит он.

Еще зрители смогут увидеть, как здорово Виктор Томенко крутит баскетбольный мяч на пальце и почему он так часто играет в хоккей.

В фильме есть отдельная часть, посвященная семье Виктора Томенко. К примеру, зрители узнают, какую роль в его судьбе сыграла стиральная машина «Вятка-Автомат».

«Наше сегодняшнее ощущение — мы прижились в Алтайском крае», — говорит супруга губернатора Татьяна Томенко.

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